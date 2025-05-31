Bakan Uraloğlu: Türkiye Stratejik Ulaşım Koridorlarıyla Öne Çıkıyor

Bakan Uraloğlu: Türkiye Stratejik Ulaşım Koridorlarıyla Öne Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Koridorlar ve Türkiye Konferansı'nda Türkiye'nin stratejik ulaşım projelerini anlattı. Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi ile yük taşımacılığında sürelerin kısalacağını vurguladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Koridorlar ve Türkiye Konferansı'na katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Koridorlar ve Türkiye Konferansı'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 4 saatlik uçuşla; 67 ülkeye ve 1,5 milyar insana ulaşan merkezi bir konumda olduğunu belirterek, Uzak Doğu'dan gelen yüklerin Londra'ya Süveyş Kanalı'ndan 35 günde, Ümit Burnu rotasından yaklaşık 45 günde, Orta Koridor'dan ise 18 günde gittiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, yapımı planlanan Kalkınma Yolu Projesi ile söz konusu sürenin 25 gün süreceğini belirterek Türkiye'nin stratejik konumunun önemini vurguladı.

'FAV LİMANI'NIN İLK FAZI BU SENE DEVREDE'

Kalkınma Yolu Koridoru'nun Basra Körfezi'nden başlayıp 1200 kilometrelik demir yolu ve kara yoluyla beraber Ovaköy'e kadar geleceğini söyleyen Uraloğlu, koridorun Türkiye kesiminde Kapıkule'ye kadar giden kesiminde büyük bir bölümünün inşa edildiğini belirtti. Uraloğlu, "Irak tarafında FAV Limanı'nın ilk fazı bu sene devreye alınıyor" açıklamasında bulundu.

'DİLUCU-KARS HATTI'NIN İHALESİ YAPILDI'

Türkiye için önem arz eden Orta Koridor hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun bu koridoru destekleyeceğini ifade etti. Uraloğlu, Zengezur Koridoru kapsamında Dilucu-Kars arasındaki demir yolu hattının ihalesini yaptıklarını belirtti. Uraloğlu ayrıca, Türkiye'nin 3 Deniz Girişimi'ne de stratejik ortak olduğunu anımsatarak, "Kapıkule'den sonra yüklerin karayoluyla dağıtılmasını öngören bir girişim. Buna da ortak olduk ve bizim ülkemizin ticaretini geliştirecektir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Ankara-İstanbul arasında yeni bir demir yolu hattı düşündüklerini belirten Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında süper hızlı trenin saatte 350 kilometre hızla gideceğini ve seyahat süresinin ise 80 dakika süreceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hamas: Tam ateşkes için İsrail Gazze'den çekilmeli

Hamas, ateşkes için şartını açıkladı
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.