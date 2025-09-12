Haberler

Bakan Uraloğlu Tunceli'yi Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'daki yeni kavşak açılışının ardından Tunceli'yi ziyaret ederek valilikte görüşmeler yaptı ve esnafla buluştu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'daki Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'nın açılış töreninin ardından bir dizi ziyaret için Tunceli'ye geldi. Bakan Uraloğlu, valilik binası girişinde Vali Şefik Aygöl, kent protokolü, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları ve öğrenciler tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu, Vali Şefik Aygöl ile bir araya gelerek kentteki çalışmalar ve yapılması planlanan projelere ilişkin detaylı bilgi aldı. Görüşmede, kentin ulaştırma ve altyapısındaki hizmetler alanında gerçekleştirilecek faaliyetler de ele alındı. Makamdaki görüşmenin ardından Vali Aygöl, Uraloğlu'na Tunceli'nin Munzur Balı'nı hediye etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Uraloğlu, şehir merkezinde esnafı ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Sanat Sokağı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek çay içti, sohbet etti.

Haber ve kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
