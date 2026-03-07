Bakan Uraloğlu, 'Teşkilat Vefa İftarı Programı'nda konuştu / Haber eklendi

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kilis'te AK Parti 'Teşkilat Vefa İftar' programında partililerle bir araya geldi.

İftar öncesinde açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Hatay'a düşen füze hadisesinden dolayı panik yapılmaması gerektiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi.

Türkiye'nin müzakere masasının kurulması için çaba sarf ettiğini dile getiren Uraloğlu, "Şu mübarek günlerde bölgemizde yaşanan bazı gelişmeler bizleri endişelendiriyor olabilir. Hatay Dörtyol semalarında düşürülen füze gibi hadiseler bizi bazen acaba diye kafalarımızda soru işaretleri oluşturabilir. Herkes emin olsun ki Cumhurbaşkanımız önderliğinde her türlü önlem alınmıştır. Bu anlamda en ufak bir risk söz konusu değildir. Bütün güvenlik güçlerimiz istihbarat teşkilatlarımız her türlü tedbiri en üst seviyede almış durumda. Cumhurbaşkanımızın da gayretleriyle en kısa zamanda bu savaş son bulacaktır. Müzakere masasına yeniden dönülecektir. Bizim için önemli olan bu coğrafyanın huzura kavuşmasıdır" diye konuştu.

'SAVAŞLARDA MASUM SİVİL VATANDAŞLAR HAYATINI KAYBEDİYOR'

Savaşlarda sivil vatandaşların hayatlarını kaybettiğine dikkat çekerek savaşın birçok alanda zararlara sebebiyet verdiğini aktaran Bakan Uraloğlu,

daha fazla kan dökülmemesi için tüm İslam coğrafyasının harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Savaşın uluslararası ticaret ve enerjinin güvenliğini riske attığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Fiilen kapalı olan Hürmüz Boğazı nedeniyle enerji fiyatları bir taraftan artıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde uzun süredir anlaşmazlıkların çözülmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Bu süreci zehirleyen İsrail en önemli çatışma ortamına sebep olmuştur. Daha fazla kan dökülmemesi ve bölgede huzurun sağlanması için başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm aktörler acilen harekete geçmelidir. Ne İran'ın egemenliğine yönelik bu müdahaleye sessiz kalıyoruz ne de bölgede gerilimin tırmanmasına sebep olanların önüne geçmekten kendimizi alıkoymuyoruz" ifadelerinde bulundu.

'AMANOS TÜNELLERİ'NİN TAMAMLANMASI İLE AKDENİZ'E ULAŞACAĞIZ'

Yapımı devam eden üç tünelin tamamlanması ile Amanos Dağları'nın aşılarak İskenderun Limanı'na ulaşılacağını söyleyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ulaştırma noktasında Kilis'te çok sayıda işler yaptık. Bugün de Musabeyli ayrımı Kilis yolu açılışını gerçekleştirdik. Yaklaşık 17-18 kilometresini bitirdik. Bu güne kadar Ulaştırma Bakanlığı olarak biz Kilis'e 10 milyar liralık yatırım yaptık. Kilis'e ne lazım onu biliyoruz. Kilis'e denizi getiremedik ama Kilis'i denize ulaştıracağız. Musabey ayrımından sonraki Dörtyol'a giden projenin kararını verdik. Çalışmalarını başlattık. Amanosları geçen üç tane tünel var. Her biri 20 kilometre. 60 kilometre tünelden bahsediyoruz. Tüneller bittiğinde biz Kilis'i o tünellere bağlayarak İskenderun Limanı'na Akdeniz'e ulaştırmış olacağız."

Haber: Ahmet ATMACA-Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı