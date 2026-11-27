Bakan Uraloğlu: Boyabat Çevre Yolu ile ulaşım süresini 5 dakikaya indireceğiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Boyabat Çevre Yolu ile 20 dakikalık ulaşım süresini 5 dakikaya indireceğiz" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta hizmete açılacak Boyabat Çevre Yolu ve Türkeli Şehir Geçişi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Boyabat'ın Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum'u birbirine bağlayan ulaşım koridorunda önemli bir kavşak noktası olduğunu belirten Uraloğlu, tamamlanan çevre yoluyla şehirlerarası transit trafiği ilçe merkezinin dışına taşıyacaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Boyabat Çevre Yolu'nu 8,7 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladık. Projemiz kapsamında toplam 4,2 kilometre bağlantı koluna sahip, 67 metre uzunluğunda iki farklı seviyeli kavşak da inşa ettik. Yeni güzergahımızla Boyabat'ın şehir içi trafiğini rahatlatırken Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz" açıklamasında bulundu. Boyabat'ta şehir içi trafik ile şehirlerarası taşımacılığın aynı güzergahta yoğunlaştığını belirten Uraloğlu, çevre yolunun bu yoğunluğa önemli ölçüde çözüm sağlayacağını vurguladı. Uraloğlu, "Boyabat Çevre Yolu ile 20 dakikalık ulaşım süresini 5 dakikaya indireceğiz. Böylece özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltacak, şehir merkezindeki ulaşımı rahatlatacağız. Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum arasındaki ulaşımın daha akıcı hale gelmesini sağlayacağız" dedi.

'YILLIK 434 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ'

Çevre yolunun ekonomik ve çevresel kazanımlarına da dikkat çeken Uraloğlu, proje sayesinde zamandan yıllık 381 milyon lira, akaryakıttan ise 53 milyon lira tasarruf sağlanacağını bildirerek, "8,7 kilometrelik Boyabat Çevre Yolumuzla yıllık 434 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da 2 bin 650 ton azaltacağız. Şehir merkezindeki trafik yükünü hafifletirken bölgenin ticaret ve lojistik faaliyetlerine de katkıda bulunacağız" dedi.

Sinop'ta hizmete alınacak bir diğer yatırımın ise Türkeli Şehir Geçişi olduğunu belirten Uraloğlu, Kastamonu ile Sinop arasındaki kıyı ulaşımında yer alan ilçede özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğuna çözüm sağlayacaklarını kaydetti. Uraloğlu, "Türkeli Şehir Geçişi'ni 2,1 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamladık. Türkeli Şehir Geçişi ile 10 dakikalık ulaşım süresini 1,5 dakikaya düşüreceğiz" açıklaması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı