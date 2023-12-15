Bakan Uraloğlu: Altunizade-Bosna Bulvarı Arası 8 Dakika 40 Saniyede Seyahat Edilebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. 2025 yılında açılması planlanan metro hattıyla ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, yolcuların Altunizade-Bosna Bulvarı arasında 8 dakika 40 saniye gibi kısa bir sürede seyahat edebileceğini belirtti. Ayrıca İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunun 394.5 kilometreye yükseleceğini söyledi.

BAKAN URALOĞLU: ALTUNİZADE-BOSNA BULVARI ARASI 8 DAKİKA 40 SANİYEDE SEYAHAT EDİLEBİLECEK

Emine DERYA - Özenç KILIÇ /, ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. 2025 yılında açılması planlanan Altunizade - Bosna Bulvarı metro hattıyla ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu, "Projemizi tamamladığımızda, saatte 8 bin 100 yolcumuz, Altunizade-Bosna bulvarı arasında 8 dakika 40 saniye gibi kısa bir sürede seyahat edebilecektir. "dedi. Bakan Uraloğlu, "Bugüne kadar İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130.2 kilometredir.Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338.8 kilometreden 394.5 kilometreye yükselecek. Böylece İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız inşa etmiş olacak." dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı hakkında bilgi veen bakan Uraloğlu, yapımı devam eden metro hatlarıyla ilgili bilgi de verdi. Uraloğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338.8 kilometreden 394.5 kilometreye yükselecek." dedi.

"9 AYRI KENT İÇİ RAYLI SİSTEM HATTI PROJESİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ?"

Bakan Uraloğlu, "2023 yılı Bakanlığımız açısından büyük projeleri tamamlayıp, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet fırtınası estirdiğimiz ve çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hizmete açtığımız bir yıl oldu. 22 Ocak'ta İstanbul Havalimanı- Kağıthane Metro Hattı'nı, 8 Nisan'da Başakşehir- Çam ve Sakura Hastanesi -Kayaşehir Metro Hattı'nı, 12 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi - Kızılay Metro Hattı'nı, 30 Nisan'da ise Kayseri Anafartalar - Hızlı Tren Tramvay Hattı'nı hizmete açtık.İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde devam eden 102.1 kilometre uzunluğundaki 9 ayrı kentiçi raylı sistem hattı projesinde de çalışmalara devam ediyoruz.?? Sözlerini kullandı

"İSTANBUL'DAKİ RAYLI SİSTEM AĞI UZUNLUĞU 338,8 KİLOMETREDEN 394.5 KİLOMETREYE YÜKSELECEK"

Bakan Uraloğlu, "Bugüne kadar İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130.2 km'dir. Marmaray üzerinden hizmete açıldığı günden bu yana 1 milyarın üstünde seyahat gerçekleşti. 2 Ekim 2022 tarihinde hizmete açtığımız Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosundan şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon İstanbulluya konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sağladık. Bu yıl 22 Ocak'ta açtığımız İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metrosu hattı ile bugüne kadar 3.5 milyonun üstünde yolcu seyahat etti." dedi. Bakan Uraloğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338.8 kilometreden 394.5 kilometreye yükselecek. Böylece İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız inşa etmiş olacak. Bu bizim için büyük bir gururdur ve biz İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek ve insanımızı toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu

"ALTUNİZADE - BOSNA BULVARI METRO HATTI; 4 İSTASYONLU BİR RAYLI SİSTEM PROJESİDİR"

Bakan Uraloğlu, " İncelemelerde bulunduğumuz Altunizade - Bosna Bulvarı Metro Hattı; Üsküdar-Ümraniye Çekmeköy Metrosu ve Metrobüs Hatlarını; Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı'na bağlayan 4.5 km uzunlukta ve 4 istasyonlu bir raylı sistem projesidir. Çamlıca tepesinde yer alan Büyük Çamlıca Cami Külliyesi'nde bulunan 37 bin 500 kişi kapasiteli Çamlıca Camiine, İslam Medeniyetleri Müzesi'ne ve yoğun yerleşimli Ferah Mahallesi'ne hizmet verecektir. Bu bölgeler hem turistik hem de ibadet amaçlı olarak çok ziyaret edilen alanlar olduğundan dolayı bu hattı da bir an evvel tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

"HATTIMIZI 2025 YILINDA HİZMETE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, "Hattımızı inşallah 2025 yıl içerisinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımıza 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Projemizde son aşamada; ana hat, peron ve bağlantı tünelleri kazı-destek imalatlarını yüzde 84 oranında tamamladık. İstasyonlarda kazı-destek çalışmalarına devam ediyoruz. Altyapı deplase çalışmalarını da diğer çalışmalarımızla birlikte eş zamanlı olarak yürütüyoruz. İstasyonlar içerisinde bulunan asansör ve mekanik şaftlarda da kazı-destek çalışmalarına ve bağlantı yolu çalışmalarına da devam ediyoruz. Projemizi tamamladığımızda, saatte 8 bin 100 yolcumuz, Altunizade-Bosna bulvarı arasında 8 dakika 40 saniye gibi kısa bir sürede seyahat edebilecektir. Ayrıca hayata geçirdiğimiz tüm projelerimiz ile zaman, karayolu işletme ve bakım maliyetlerinden tasarruf etmek gibi büyük kazançlar da sağlıyor." dedi.