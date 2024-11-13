Bakan Uraloğlu: 745 binden fazla emekli indirimli bilet kampanyasından yararlandı

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği '2024 Emekliler Yılı' çerçevesinde, emeklilere şehirler arası otobüs seyahatlerinde yüzde 20 indirim uygulandığını hatırlattı. Uraloğlu, 31 Mayıs 2024'te Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, 2024 yılı sonuna kadar emeklilerin şehirler arası otobüslerde yüzde 20 indirimli seyahat etmelerine imkan sağlayan düzenlemenin hayata geçirildiğini belirterek, "Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren toplam 500 bin emeklimiz indirimden faydalandı. 2024 yılında ise şehirler arası otobüslerle gerçekleştirilen 13 milyon 43 bin 392 seferde toplam 131 milyon 899 bin 819 yolcumuz sevdiklerine hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaştı" dedi.

'TÜM ŞİKAYETLERİ SONUÇLANDIRIYORUZ'

Otobüsle şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen 447 firma bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, şunları kaydetti: "Tüm firmaların ücret tarifeleri üzerinden emeklilerimize yüzde 20 indirim uygulaması gerekiyor. Emeklilerimize indirim uygulamayan firmalara 5 uyarma müeyyidesi uyguluyoruz. İndirim uygulamayan firmalara ilişkin, emeklilerimizin yazılı veya CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) yoluyla gönderecekleri tüm şikayetleri de en kısa sürede inceliyor ve sonuçlandırıyoruz."

'89 BİN 476 OTOBÜSTE DENETİM YAPTIK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin iş birliği içerisinde çalışma yürüttüklerini de vurgulayan Uraloğlu, "Şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS (Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi) üzerinden elektronik olarak yaptığımız denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında denetimler gerçekleştiriyoruz. Fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık ve emeklilere yönelik yüzde 20 indirim uygulanıp uygulanmadığına dair 2024 yılında toplam 89 bin 476 otobüste denetim yaptık" dedi.

'DENETİMLERİMİZ ETKİN ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTE'

Bakan Uraloğlu, Karayolu Taşıma Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan otobüs işletmecilerine idari işlem uygulandığını ifade ederek, "Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması ve emeklilere ücret tarifesi üzerinden yüzde 20 indirim uygulanması için yurt genelinde denetimlerimiz etkin bir şekilde devam ediyor" açıklamasında bulundu.

'149 BİN 164 EMEKLİNİN TERCİHİ YHT'

Uraloğlu, emeklilere yönelik indirimlerin sadece şehirler arası otobüs seyahatleri ile sınırlı kalmadığını belirterek, "Demir yolu ile seyahat etmeyi tercih eden emeklilerimiz için yüksek hızlı, bölgesel ve ana hat tren biletlerinde de yüzde 10 indirim uygulamamız devam ediyor. Uygulamanın başladığı nisan ayından itibaren yaşa bakılmaksızın uyguladığımız indirimden bugüne kadar 245 bin 587 kişi yararlandı. Böylece demir yolu ve şehirler arası otobüsler ile 745 bin 587 emekli vatandaşımız indirimli seyahat etti" dedi.

Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerden 149 bin 164, bölgesel trenlerden 57 bin 756, ana hat trenlerinden ise 38 bin 667 kişinin yararlandığı bilgisini verdi.