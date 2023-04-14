Bakan Soylu Diyarbakır ve İstanbul'daki iki önemli operasyonu duyurdu; 332 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 2 bin 135 güvenlik görevlisiyle düzenlenen 50'nci kökünü kurutma operasyonunda uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilen 201 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Soylu ayrıca, İstanbul'da günün ikinci büyük operasyonunun gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu sabah itibarıyla gerçekleştirdiğimiz ve suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalandığı örgüte yönelik 161 şüpheliden 131 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.

Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü'nde Vali Ali İhsan Su, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu, bugün iki önemli operasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, detaylarını paylaştı. Bakan Soylu, 10 ay önce ilkini başlattıkları kökünü kurutma operasyonlarında bugün 50'nci operasyonu gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Sabah 04.45'te Diyarbakır emniyet teşkilatımızdan 2 bin 135 kahraman arkadaşımız, 20 polis dedektör köpeğimiz hava araçlarımızla birlikte operasyon başlattık, onları dualarla uğurladık. Toplam 236 şüpheliye yönelik başlattıkları bu operasyonda bu saat itibariyle 201 şüpheliyi gözaltına aldılar. İmalat, organizasyon, satış, yani özellikle Diyarbakır'da yaşayan gençlerimize yönelik ve buradan yönlendirdikleri ülkemizdeki başka noktalara yönelik uyuşturucunun her nevisinin satışı imalatı ve ticareti ile ilgili bu suçun kapsamına tam 8 aydır yapılan teknik takip ve inceleme sonucunda kahraman arkadaşlarımız 201 şüpheliyi gözaltına aldılar" diye konuştu.

"Uzun zamandır takip ettiğimiz bir organize suç örgütüne yönelik yaptığımız bu operasyonda, bu sabah itibarıyla gerçekleştirdiğimiz bir suç örgütü yöneticisinin, kırmızı bültenle aranırken aylar önce İtalya'da yakalandığı ve İtalyan devletinin yönetimi altında bulunduğu, suç örgütüne yönelik toplam 161 şüpheliden, aynı örgüte mensup 131 şüpheli bugün gözaltına alınmıştır. İki kademede bu operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonda 7 tüfek, 20 tabanca, 6 tüfek, 2 çelik yelek ve buna yönelik birçok suikast ve aynı zamanda suç aleti ele geçirilmiştir. İstanbul Emniyeti'ni de huzurunuzda tekrar tebrik etmek istiyorum. Detaylı açıklamayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Valiliği gerçekleştirecektir. Milletimiz şunu bilsin, suç ve suçun her türlüsüyle mücadeleyi devam ettiriyoruz. Bu amansız mücadeleyi de devam ettiriyoruz. Terörle mücadeleden, asayiş suçlarıyla, organize suçlarla mücadeleye kadar, siber suçlarla mücadeleye kadar, bilinmesini isteriz ki vatandaşımızın canını yakan suç ve suçluları alıp adalete teslim etmek hem milletimize olan hem devletimize olan sorumluluğumuzdur."