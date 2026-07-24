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Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor, kalıcı kazanımlar hedefleniyor

Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor, kalıcı kazanımlar hedefleniyor
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşme yaşandığını belirterek, "Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşme yaşandığını belirterek, "Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz. Politikalarımızın nihai hedefi, yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temmuz ayı sektörel enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, paylaşımında, hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşme görüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son üç ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi.

Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir. Rekabet gücümüzde kalıcı artış verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrar ile sağlanacaktır.

Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz. Politikalarımızın nihai hedefi, yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır."

Kaynak: ANKA
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