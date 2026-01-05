Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Fiyat İstikrarı Sağlanana Kadar Programımızı Kararlılıkla Uygulamaya Devam Edeceğiz

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verisine ilişkin, "2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar dezenflasyona katkı sağlayacak. Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yıl sonu enflasyon verilerini değerlendirdi. Dezenflasyon sürecinin genele yayıldığını belirten Şimşek, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda ekonomi programının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Şimşek, 2025 yıl sonu itibarıyla enflasyonun bir önceki yıla göre 13,5 puan gerileyerek yüzde 30,9 olarak gerçekleştiğini kaydederek, bu düşüşle birlikte enflasyondaki gerilemenin yalnızca sınırlı alanlarla değil, ekonominin geneline yayıldığını ifade etti. Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Yıllık enflasyon temel mallarda yüzde 17,7, zirai don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimdeki daralmaya rağmen gıdada yüzde 28,3 oldu. Kira ve eğitim başta olmak üzere tüm ana hizmet gruplarındaki gerilemeyle birlikte yıllık hizmetler enflasyonu 21,7 puan düşerek yüzde 44 gerçekleşti. 2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar dezenflasyona katkı sağlayacak. Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."