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Bakan Şimşek: Enerji Fiyatları Enflasyonda Baskı Oluşturmaya Devam Etse de Attığımız Adımlarla Bu Etkileri Sınırladık

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, jeopolitik risklere rağmen enflasyonu sınırladıklarını ve kalıcı fiyat istikrarı için politikaları sürdüreceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyonuna ilişkin, "Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayı enflasyonunu değerlendirdi.

Şimşek, enflasyonun mayıs ayında aylık yüzde 1,7, yıllık ise yüzde 32,6 gerçekleştiğini hatırlatarak, hava koşullarının olumlu seyretmesiyle birlikte gıda fiyatlarının aylık yüzde 0,5 azaldığını kaydetti.

Şimşek, paylaşımında, "Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüş ile yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 oldu. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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