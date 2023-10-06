Deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarı artırıldı

Deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarları artırıldı. Hibe ve kredi miktarı konutlar için 750 bin TL'ye, iş yerleri için 400 bin TL'ye yükseltildi. Ahırlı köy evleri için ise hibe miktarı 750 bin TL, kredi miktarı ise 1 milyon TL oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının artırıldığını duyurdu.

YENİ RAKAMLAR

Hibe ve kredi miktarı konutlar için 750 bin TL'ye, iş yerleri için 400 bin TL'ye yükseltilirken, ahırlı köy evleri için hibe miktarı 750 bin TL, kredi miktarı ise 1 milyon TL oldu.

"VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Konu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yapan Bakan Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık. Konutlar için 750 bin lira kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi, iş yerleri için 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi vereceğiz. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki'nin paylaşımı şöyle: