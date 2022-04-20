Bakan Özer Yenilevent Anadolu Lisesi Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

BEŞİKTAŞ Yenilevent Anadolu Lisesi'ndeki Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2 ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphane yaptık. Türkiye'de 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan tek bir okul kalmadı. Kütüphanelerin okulların kalbi olmasını istiyoruz. Bundan sonra her kütüphanemize, edebiyatçı, kültür, sanat, ilim erbabı insanlarımızın ismini vereceğiz " dedi.

Beşiktaş Yenilevent Anadolu Lisesi'nde Doğan Hızlan Kütüphanesi açıldı. Kütüphanenin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve kütüphaneye ismi verilen yazar Doğan Hızlan katıldı. Müzik dinletisiyle başlayan açılış töreninin ardından Doğan Hızlan öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi gerçekleşti. Bakan Özer, Vali Yerlikaya ile Doğan Hızlan kütüphaneyi gezdi.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIĞI ZAMAN EN GÜVENLİ MEKANLAR OKULLARDIR"

"TÜRKİYE'DE KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI"

"KÜTÜPHANELERDEKİ KİTAP SAYISI DA ARTIYOR"

KÜTÜPHANELERİN OKULLARIN KALBİ OLMASINI İSTİYORUZ

BİR KÜTÜPHANE BİN KÜTÜPHANEDİR

Yazar Doğan Hızlan, yaptığı konuşmada gençlere kitap okuma tavsiyesinde bulunarak, "Bir kütüphane açıldığında benim için bin kütüphanedir. Eski yıllarda kütüphaneler 17.00'de kapanırdı. Devletin de kütüphanesi var ama yerel yönetimler de kütüphanelere çok ağırlık veriyorlar ve gerçekten de 24 saat açık çünkü insanın ömrü artık 7/24" dedi.