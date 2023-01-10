Bakan Muş İpsala'da 603 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi Güncel Haberler Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası'na gelen TIR'ları riskli görerek, taramaya yönlendirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası'na gelen TIR'ları riskli görerek, taramaya yönlendirdi. X-ray taramasından geçirilen araçlardan birinde şüpheli yoğunluklar görülmesi üzerine dedektör köpekler eşliğinde arama yapıldı. Aramada dorsenin tavan kısmında zulalanmış paketler bulundu. Paketlerin içinde toplam 603,5 kilo skunk türü esrar olduğu tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin uyguladığı hedefleme çalışmaları neticesinde yürütülen operasyonla birlikte 2023 yılının ilk büyük uyuşturucu yakalamasına imza atıldı. Olayla ilgili soruşturma İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Yunanistan Türkiye Güncel Haberler

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