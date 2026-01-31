Bakan Kurum, Samsun'da Saathane esnafı ile bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samsun'daki Saathane Meydanı'nda esnafı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Samsun'da kura törenine katılan Kurum, daha sonra Saathane Meydanı'na geçti.

Burada esnafı ziyaret eden Bakan Kurum, bir kafeteryada simit eşliğinde çay içip, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kura töreninde "emekli" kategorisinden hak sahibi olan 61 yaşındaki Emir Alış ve daha önce TOKİ ile ev sahibi olan Nurettin Karadeniz, Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığında yöneticilerle koordinasyon toplantısı yapan Kurum, kentin ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi alıp yeni projelere dair talimatlar verdi.