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Bakan Murat Kurum, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ağırladı

Bakan Murat Kurum, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ağırladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile Asbaşkan Hamdi Akın'ı bakanlığında kabul etti ve spor kulüplerine destek sözü verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Hamdi Akın'ı bakanlığımızda ağırladık. Sarı lacivertli camiamıza, yönetimine ve sahada emek veren sporcularımıza başarılar diliyorum. Spor kulüplerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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