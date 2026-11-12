Bakan Murat Kurum, Antalya'daki COP31'de 2 günde 100 bin kayıt yapıldığını söyledi

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2 günde 100 bin kayıt yapıldığına dikkati çekerek, "Tarihin en yoğun katılımlı COP'unda tarihi kararlara imza atmak istiyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı ( Cop31 ), Antalya'da, dördüncü gününde etkinlikler, panel ve sunumlarla sürüyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gerek ülkelerden gelen müzakereciler gerek COP31'in yan etkinliklerinde yer alan katılımcılar olsun çok yoğun bir ilgi olduğunu gururla söylemek istiyorum. Sadece 2 günde 100 bin kayıt yapıldı. Tarihin en yoğun katılımlı COP'unda bizler de sizlerle birlikte Antalya'da COP31'de tarihi kararlara imza atmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı