Bakan Kurum'dan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanımız Sayın Nilhan Ayan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Ortak Akıl-Kalkınma Oturumu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda istişarelerde bulunduk, kıymetli milletvekillerimizin sorularını yanıtladık. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, enerji, üretim, ulaşım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında atılacak adımları değerlendirdik."