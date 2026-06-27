Haberler

Bakan Kurum'dan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda enerji, ulaşım ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ele alındığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanımız Sayın Nilhan Ayan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Ortak Akıl-Kalkınma Oturumu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda istişarelerde bulunduk, kıymetli milletvekillerimizin sorularını yanıtladık. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, enerji, üretim, ulaşım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında atılacak adımları değerlendirdik."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var

Bakanlıktan tüketiciye müjde! Kurallar sil baştan değişti
Havai fişek fabrikasındaki patlama güvenlik kamerasında

Bir ilimizdeki fabrika faciası kamerada
AK Parti'de toplu rozet töreni! İzmir'de 370 kişi aynı anda partiye katıldı

AK Parti'den CHP'nin kalesinde gövde gösterisi
Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler, Filistinlilerin tarım arazilerine kanalizasyon atığı bıraktı

Zararları çok büyük! Tarım arazilerine kanalizasyon atığı bıraktılar
Sıcakların etkili olduğu Paris çevresinde son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişi hastanelere başvurdu

Şehirde 24 saatte 3 bin kişi hastaneye koştu! Hepsinin sebebi aynı
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası

Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Kadın müşterilere 'Canım, balım, bekar mısın?' dedi, tazminatsız kovuldu

"Bekar mısın?" dedi, tazminatsız kapının önüne konuldu