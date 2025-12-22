Haberler

Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için 'Tohum' filmi paylaşımı

Güncelleme:
ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen iller için hazırlanan 'Tohum' filminin görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen iller için hazırlanan 'Tohum' filminin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum'un, "Ektiğimiz tohumlar yuvaya döndü, açtığımız kapılarda umutlar yeşerdi. 11 şehri ilmek ilmek dokuduk, çiçek gibi kentleri yeniden kurduk. Bu gurur Türkiye'nin" mesajının yer aldığı paylaşımda 11 ilde tamamlanan afet konutlarının görüntüleri kullanıldı.

Paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakmayız" mesajı da yer aldı.

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ 455 BİN KONUTLA TAMAMLANIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde deprem bölgesinde devam eden çalışmalar bu ayın sonunda tamamlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde yıl sonunda teslim edilen konut sayısı 455 bine yükselecek. Son teslim töreni 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek.

Haber: Ankara,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
