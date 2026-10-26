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Bakan Kurum, Antalya'daki COP31'e destek veren TFF ve kulüplere teşekkür etti

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Bakan Murat Kurum, 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31'e destek veren TFF ve spor kulüplerine teşekkür etti. Kurum, Süper Lig'in 9. haftasında kulüplerin sahaya pankartlarla çıkmasını sosyal medyadan paylaşarak Antalya'da buluşma çağrısı yaptı.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da gerçekleştirilecek iklim zirvesi COP31'e destek veren Türkiye Futbol Federasyonuna ve spor kulüplerine teşekkür etti.

Kurum, sosyal medya hesabından futbol takımlarının, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) destek vermek amacıyla sahaya pankartlarla çıkmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"COP31 için hep birlikte sahadayız. Süper Lig'in 9. haftasında, Antalya'da gerçekleştireceğimiz iklim zirvesi COP31'e destek veren başta Futbol Federasyonumuz olmak üzere tüm kulüplerimize çok teşekkür ediyorum. 9-20 Kasım'da, sporun birleştirici gücüyle Antalya'da buluşalım."

Kaynak: AA
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