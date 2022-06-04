Bakan Koca: "Türkiye'de şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur" - Haberler

Bakan Koca: "Türkiye'de şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da maymun çiçeği şüphesi bulunan 4 kişinin test sonucunun negatif olduğunu, Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta bulunmadığını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da maymun çiçeği şüphesi bulunan 4 kişinin test sonucunun negatif olduğunu, Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta bulunmadığını bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İstanbul'da 4 kişinin maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edildiğini anımsattı. İlgili kişilere gerekli testlerin yapıldığını belirten Koca, "Dördünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur." ifadesini kullandı. Koca, mesajında, "Ya öyleyse" gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmaması uyarısında bulundu. AA / İsa Toprak - Güncel Fahrettin Koca İstanbul Türkiye Güncel Haberler

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