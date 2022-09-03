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Bakan Koca: İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor

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Bakan Koca: İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın yapılacak TUS için başvurmuş olan İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın yapılacak TUS için başvurmuş olan İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) gireceklere başarılar dileyerek, "Yarın yapılacak TUS için başvurmuş olan İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS'a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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