Bakan Karaismailoğlu: O gemileri oradan almamız gerekiyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'nın Karadeniz'deki sahilinde 22 Türk gemisinin beklediğini söyledi. Karaismailoğlu, "O gemileri oradan almamız gerekiyor. Başlarda 200'ün üzerinde mürettebat vardı. Bunların bir kısmını tahliye ettik. Şimdi 90 tane daha mürettebat var; ama onlar tahliye talebinde bulunmadılar. Hem Rusya tarafı hem de Ukrayna tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara'da basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. İftarın ardından soruları yanıtlayan Karaismailoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Karadeniz'de kalan Türk gemilerine ilişkin, "Savaşın ilk gününden itibaren gözümüz kulağımız bölgede. Özellikle Milli Savunma Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız koordinasyonunda önemli gelişmeler oluyor. Rusya'nın kontrolünde olan Azak Denizi'nde olsun, Kireç Boğazı'nda olsun; orada bekleyen Türk gemileri zaten haftalar önce Türkiye'ye dönmüştü. Ama şu an Ukrayna'nın Karadeniz'deki sahilinde bekleyen 22 tane gemimiz var. Ukrayna Büyükelçisi ile istişare yaptık. O gemileri oradan almamız gerekiyor. Başlarda 200'ün üzerinde mürettebat vardı. Bunların bir kısmını tahliye ettik. Şimdi 90 tane daha mürettebat var; ama onlar tahliye talebinde bulunmadılar, gemiyi terk etmek istemiyorlar. ve o gemilerde de oldukça yük var. Tahıldan ayçiçek yağına kadar yük var ve gemi sahipleri de tedirginler ve bekliyorlar. Biz de sürekli teyakkuz halindeyiz. Bir gelişme olacak diye ümitle bekliyoruz. Hem Rusya tarafı hem de Ukrayna tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Orada Türkiye'nin dışında başka ülkelerin de gemileri var. Bölgede kalan 100 tane gemi var. Bir an önce bunların kurtarılması lazım" dedi.

Karaismailoğlu, soru üzerine Montrö Sözleşmesinin Kanal İstanbul'la bir ilgisinin olmadığını vurgulayarak, "Çünkü Montrö hem İstanbul Boğazı'nı hem Marmara Denizi'ni hem Çanakkale Boğazı'nı kapsayan bir anlaşmadır. O yüzden Kanal İstanbul'dan geçenler Marmara Denizi'ni de kullanacak, Çanakkale Boğazı'nı da kullanacak. O yüzden Montrö'ye aykırılık hiçbir şekilde yok. Ayrıca Montrö Sözleşmesi yapılırken İstanbul Boğazı'ndan sadece 3 bin gemi geçiyordu. Şu an geçen sürede 40 bin gemi geçiyor ve bu gemilerin hepsi İstanbul Boğazı'ndan geçemiyorlar ve büyük bir risk yaratıyorlar. O yüzden Kanal İstanbul'u alternatif bir su yolu olarak ülkemize kazandıracağız" dedi.