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Bakan Kacır: OVP ile katma değerli üretimi ve rekabet gücünü artıracağız

Bakan Kacır: OVP ile katma değerli üretimi ve rekabet gücünü artıracağız
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program'ın (OVP) Türkiye ekonomisinin yol haritasını belirlediğini belirterek, teknolojik dönüşüm ve verimlilik artışıyla büyüme potansiyelini güçlendirmeye devam edeceklerini ve katma değerli üretim ile rekabet gücünü artıracak politikaları kararlılıkla hayata geçireceklerini açıkladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye'nin teknoloji ve üretim kapasitesini daha da ileriye taşıyacak, katma değerli üretimi ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye; ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmede bulundu. Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık yol haritasını ortaya koyan 2027-2029 Orta Vadeli Program (OVP) ülkemize hayırlı olsun. Teknolojik dönüşüm ve verimlilik artışıyla ülkemizin büyüme potansiyelinin güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin sürdürülmesi ve kalıcı refah artışının temin edilmesi programın temel hedeflerini oluşturuyor. Türkiye'nin teknoloji ve üretim kapasitesini daha da ileriye taşıyacak, katma değerli üretimi ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye; ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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