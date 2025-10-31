Bakan Kacır: Uber önümüzdeki 5 yılda Türkiye'de teknoloji merkezi kurmak için adım atıyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uber Türkiye Küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi Tanıtım Etkinliği'nde konuştu. Bakan Kacır, "Küresel teknoloji platformu Uber, Türkiye'yi yüksek potansiyeliyle yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda bir inovasyon üssü olarak görüyor.Ülkemizdeki varlığını ve yatırımlarını büyütüyor. Bu yaklaşımın en somut adımı olarak da önümüzdeki 5 yılda 200 milyon dolarlık bir yatırımla Türkiye'de bir teknoloji merkezi kurmak üzere adım atıyor.İlerleyen dönemde 500'e yakın yetkin teknoloji uzmanın çalışacağı bu merkez; Uber'in küresel operasyonlarında kritik rol üstlenecek teknolojilerin geliştirilmesinde görev alacak" dedi.

Uber Türkiye Küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi Tanıtım Etkinliği Esma Sultan Yalısı'nda düzenlendi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Uber Global CEO'su Dara Khosrowshahi ve çok sayıda davetli katıldı.

'BUGÜN 311 BİN KİŞİLİK AR-GE İNSAN KAYNAĞINA SAHİBİZ'

Burada bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Küresel teknoloji platformu Uber'in ülkemizde kuracağı merkezin teknoloji dünyamız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2000'li yılların başında Türkiye genelinde Ar-Ge çalışmalarında yer alan insan kaynağımız yalnızca 29 bindi. Bugün 311 bin kişilik Ar-Ge insan kaynağına sahibiz. 113 teknoparkımızda faaliyet gösteren 12 bin firma, yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil dönüşüme uzanan geniş bir alanda inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor. Milli Teknoloji hamlemizi mümkün kılacak kazanımlara imza atıyor. Özel sektörümüz bünyesindeki bin 700'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezi, teknoloji odaklı kalkınma vizyonumuza güç katıyor" ifadelerini kullandı.

'GEÇTİĞİMİZ YIL EN FAZLA GİRİŞİMİN YATIRIM ALDIĞI ÜLKE OLDUK'

Bakan Kacır, "Hızla büyüyen Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimiz teknoloji geliştirme ve üretmede önemli kazanımların kapısını araladı. Savunma sanayinde inovasyona, yeni nesil sistemlerin tasarımına liderlik eden ülkelerden biriyiz artık. Otomotivde 60 yılı aşan tecrübemizi, yerli ve milli elektrikli otomobilimiz TOGG ile yeni bir lige taşıdık. TOGG, bugün 30'dan fazla Türk teknoloji girişimiyle yakın işbirliği içinde çalışıyor. Gençlerimize, fikirlerini girişimlere dönüştürme imkanı tanıyoruz. Geçtiğimiz yıl Avrupa'da tohum aşamasında en fazla girişimin yatırım aldığı ikinci ülke olduk. Devreye aldığımız fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla; 4,6 milyar liralık kamu kaynağını, doğrudan girişimlerimize yönlendirdik. Sağladığımız bu desteklerin yarattığı çarpan etkisiyle, 120 milyar liralık özel sektör yatırımını harekete geçirdik" şeklinde konuştu.

'TÜRK UNICORN'LARIN DEĞERİNİN 100 MİLYAR DOLARI AŞMASINI HEDEFLİYORUZ'

Mehmet Fatih Kacır,"Ülkemizden doğan ve milyar dolar değerlemeyi aşan 7 girişimin 6'sının elde ettiği başarıların arkasından Bakanlık olarak sunduğumuz desteklerin ve teşviklerin bulunması, ve teşvikler bulunması Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde küresel ölçekte güçlü bir aktör haline gelmesinde attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu açık şekilde gösteriyor. Bugün ulaştığımız kazanımların özgüveniyle 2030 yılına dek Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve Turcorn'larımızın, yani milyar dolar değeri Türk Unicorn'ların sayısının ve değerinin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. Turcorn 100 Programıyla erken aşamayı başarıyla geçmiş, hızlı büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerinin, ölçeklenmesine ve küresel pazarlara açılmasına rehberlik ediyoruz. Bugüne kadar 33 Turcorn adayını dahil ettiğimiz programla; küresel hedefleri olan ölçeklenme aşamasındaki girişimlerin ihtiyaçlarına cevap veren destekler sağlıyoruz. 17 ulusal ve küresel paydaşımızın girişimcilerimize öncülük ettiği programla girişimlerimiz başarı basamaklarını daha hızlı tırmanıyor" şeklinde konuştu.

'UBER'İN ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA 200 MİLYON DOLARLIK YATIRIM HEDEFLİYOR'

Bakan Kacır, "Bugün 34 olan ortanca yaşımızla, pek çok Avrupa ülkesinden 10 yaş daha genç, teknolojiye hakim, iyi eğitimli ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Her yıl 208 üniversitemizden mezun olan binlerce yetenekli gencimiz, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki insan kaynağımıza eklenerek Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuza güç katıyor. Bugün 700'den fazla uluslararası firma, teknoparklarımızda ve Ar-Ge merkezlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. TrendyolGo ortaklığıyla ülkemizdeki faaliyetlerini genişleten Uber'in İstanbul'da kuracağı teknoloji merkezi, Türkiye'nin kabiliyetine, istikrarına ve genç insan kaynağına duyulan güvenin açık göstergesidir. Küresel teknoloji platformu Uber, Türkiye'yi yüksek potansiyeliyle yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda bir inovasyon üssü olarak görüyor.Ülkemizdeki varlığını ve yatırımlarını büyütüyor. Bu yaklaşımın en somut adımı olarak da önümüzdeki 5 yılda 200 milyon dolarlık bir yatırımla Türkiye'de bir teknoloji merkezi kurmak üzere adım atıyor.İlerleyen dönemde 500'e aşkın yetkin teknoloji uzmanın çalışacağı bu merkez; Uber'in küresel operasyonlarında kritik rol üstlenecek teknolojilerin geliştirilmesinde görev alacak. Bu yatırım kararı, ülkemize duyulan güven ve Türkiye'yi bir inovasyon üssü olarak konumlandırma vizyonu için Uber'i tebrik ediyorum. Gümrük Birliği ve ticaret anlaşmalarıyla 1 milyardan fazla nüfusa erişim imkanıyla, yılda 62 milyondan fazla uluslararası ziyaretçisiyle, tedarik zincirlerinin kalbindeki konumuyla, katma değerli üretim anlayışı ve yetkin insan kaynağı havuzuyla Türkiye, cazibe merkezi olmayı sürdürecek" dedi.