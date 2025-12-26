Bakan Kacır: Türkiye'yi dünyada söz sahibi konuma taşıdık

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi altyapısıyla, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla, nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada söz sahibi konuma taşıdıklarını belirterek, "Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta ürettiği ürün ve ihracat yaptığı pazar çeşitliliği açısından en rekabetçi ülkedir" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya'nın Hendek ilçesinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hendek Meslek Yüksekokulu'nun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, askeri insansız hava aracı üretiminde dünyanın, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya gibi pek çok üründe Avrupa'nın önde gelen üreticisi konumunda yer alan bir Türk sanayii inşa ettiklerini belirterek, "Güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi altyapısıyla, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla, nitelikli insan kaynağıyla ülkemizi bölgesinde ve dünyada söz sahibi konuma taşıdık. Üretimde ve teknoloji geliştirmede attığımız uzun vadeli adımların neticesinde imalat sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik. Yıllık ürün ihracatımız, imalat sanayimizin öncülüğünde 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıktı. Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta ürettiği ürün ve ihracat yaptığı pazar çeşitliliği açısından en rekabetçi ülkedir. Tüm bu kazanımları, yatırımcısının önünü açan bir yaklaşımla, vizyon projelerle; yatırım, istihdam, üretim ve ihracata katkı sağlayan her türlü girişimi destekleyerek elde ettik. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yolda, tüm imkanlarımızı seferber ederek üreticimizin, girişimcimizin ve alın teriyle çalışan emekçilerimizin her daim yanında olduk. Yatırımcılara çevre dostu, maliyet etkin sanayi alanları sunarak ülkemiz büyümesinin, kalkınmasının sac ayaklarından olan OSB'lerimizi yurt sathına yaydık. Altyapısı, lojistiği, kümelenme imkanları ve nitelikli istihdam kapasitesiyle Türkiye'yi küresel değer zincirlerinde vazgeçilmez, güvenilir ve rekabetçi bir üretim merkezi konumuna taşıyan OSB'lerimizin sayısını 191'den 371'e yükselttik" diye konuştu.

DÜNYADA DENGELER HIZLA DEĞİŞİYOR

Dünyada dengelerin hızla değiştiğini ifade eden Bakan Kacır, şunları söyledi "Tedarik zincirleri yeniden kuruluyor, üretim modelleri yüksek teknolojiyle yeniden tasarlanıyor. Nitelikli insan kaynağını yetiştiren ve onu başarılı şekilde değerlendiren ülkeler kalkınmada hızlanıyor, refahını büyütüyor. Nüfusunun ortanca yaşı 34 olan bir ülke olarak bu anlamda birçok Avrupa ülkesine göre genç, dinamik ve bir o kadar da teknolojiyle bütünleşmiş bir nüfusa sahibiz. Ancak şunu çok iyi biliyoruz; bu demografik avantajı, kalıcı bir rekabet üstünlüğüne ve ekonomik katma değere dönüştürmenin anahtarı kuşkusuz gençlerimizi çağın gerektirdiği yetkinliklerle donatmaktan geçiyor. Bu anlayışla, organize sanayi bölgelerimizdeki 60 bin öğrencimizin olduğu 81 meslek lisesi ve 24 bin öğrencimiz bulunan 26 meslek yüksek okuluyla, mesleki eğitimi dört duvarla sınırlı bir eğitim anlayışının ötesine taşıyoruz. Gençlerimize, öğrendiklerini hızla hayata geçirebildikleri, gerçek üretim bantlarında tecrübe kazanma, mesleği sahada öğrenme ve iş dünyasına bir adım önde başlama imkanı sunuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz meslek yüksekokulumuz da büyüme ve kalkınma hedeflerimize giden yolda insan kaynağımızı güçlendiren bu vizyonun somut bir tezahürüdür. 7 bilgisayar laboratuvarı, 8 uygulama laboratuvarı, 16 dersliği ve 3 amfisiyle hizmet veren bu modern eğitim tesisini; Türkiye'nin sanayi ve teknoloji vizyonunu taşıyacak nitelikli insan kaynağını yetiştiren güçlü bir eğitim altyapısı olarak hayata geçiriyoruz."

'SANAYİ VE TEKNOLOJİ KOLEJLERİ KURACAĞIZ'

Nitelikli iş gücü yetiştirecek sanayi ve teknoloji kolejleri kuracaklarını açıklayan Bakan Kacır, "Daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye tasavvuru ile insan kaynağımızı besleyecek adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. OSB'ler içinde ve çevresinde mesleki eğitimin sanayi ile entegrasyonunu daha da güçlendirecek, nitelikli iş gücü yetiştirecek sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız. Gençlerimiz mesleklerini bizzat sahada öğrenerek, teoriyi pratik ile tecrübe ederek yetişecekler. Bu kampüslerde dijital üretim, yapay zeka, siber güvenlik, yenilenebilir enerji ve robotik gibi çağın becerilerine odaklanacağız. Sektörel yetkinlik haritaları oluşturarak, her ilin ve bölgenin öncelikli sektörlerine göre özelleştirilmiş eğitim programları geliştireceğiz. Bir yandan gençlerimizi geleceğin yetkinlikleriyle donatırken diğer yandan mevcut iş gücümüzü dönüştürüyoruz. Sanayicimizi ve emekçilerimizi yalın üretim ve dijital dönüşüm odağında, Model fabrikalarımızın çatısı altında buluşturuyoruz. İlkini 2018'de Ankara'da faaliyete aldığımız Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerimizin, yani model fabrikalarımızın sayısını 11'e yükselttik. Şimdi Sakarya sanayiinin de dijital çağa adaptasyonunu sağlayacak ve katma değerli üretimini ivmelendirecek model fabrikamız için çalışmalara başladık" diye konuştu.