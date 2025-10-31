Türkiye'nin AR-GE ve İnovasyon Kapasitesi Artıyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bugün Türkiye'nin dev bir teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi var. Türkiye'nin araştırma geliştirme altyapısı çok güçlendi. 22 yıl öncesine döndüğümüzde Türkiye'de 29 bin AR-GE insan kaynağı vardı. 2024 yılında bu 311 bin'e yükseldi" dedi.

TECHSTAR İstanbul Startup Community Partnership lansmanı İstanbul'da Beşiktaş'ta gerçekleştirildi. Lansmana Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen Türkiye Kalkınma Fonu Başkanı Elif Altuğ, Director of Partnerships Techstars Steven Kinvi ve Techstars Globalden yabancı misafirler ile teknoloji şirketlerinin ve fonlarının üst düzey yöneticileri katıldı.

'TÜRKİYE'DE 29 BİN AR-GE İNSAN KAYNAĞI VARDI; 2024 YILINDA 311 BİNE YÜKSELDİ'

Lansmanda konuşan Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli gelirimizden araştırma geliştirmeye ayırdığımız pay binde 5 seviyesindeydi şimdi yüzde 1,4'ün üzerine çıktı. İtalya, İspanya gibi, Avrupa ülkeleriyle, milli gelirimizden araştırma geliştirmeye ayırdığımız pay artık aynı seviyede tabii bunu çok daha ileriye çıkaracağız. Yılda yapılan AR-GE harcamaları 1,2 milyar dolar seviyesindeydi. Bu 2024'te 20 milyar dolar seviyesine erişti. Bütün bunlar rakamlarla aslında ortaya konan gelişmeyi gösteriyor. Ama bunun ötesinde her birimiz biliyoruz ki Türkiye'nin dört bir yanında kurduğumuz altyapılarda mükemmel girişimciler var artık. 113 teknoparkımız da 12 bin teknoloji girişimi inovasyon odaklı çalışıyor. Bin 700 den fazla AR-GE ve tasarım merkezi var. Türkiye'nin gerçekten dünya standartlarının ötesinde başarı hikayelerine imza atan yüzler ile binlerle ifade edebileceğimiz girişimlere ev sahipliği yapmanın iftiharı, gururu içindeyiz. İnanıyorum ki bu küresel ağlarla entegrasyon arttıkça bütün bu girişimlerimizin ölçeklenmesi, dünya markalarına dönüşmesi de hızlanacak. İnşallah önümüzdeki dönemde özellikle Terminal İstanbul ve Bilişim Vadisi'yle birlikte bu süreci destekleme niyeti taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'5 YILDA 5 MİLYAR DOLAR TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNE YATIRIM GERÇEKLEŞTİ'

Bakan Kacır, "60'dan fazla üniversiteye ev sahipliği yapıyor İstanbul'umuz ve 20 teknoparkımız var. Bu teknoparklarda da hali hazırda 3 milyon kareden fazla alanda girişimciler inovasyon odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Tabii biz İstanbul'un gücüne güç katmak ve İstanbul'un küresel arenadaki girişimcilik merkezi olma, girişimcilik üssü olma konumunu daha da pekiştirmek için yeni projelere de imza atma çabasındayız. Dünyanın Türkiye'nin büyük girişimcilik merkezini Atatürk Havalimanı terminal binalarında kuruyoruz. Hedefimiz halen özel jetler için faaliyetlerini sürdürüyor biliyorsunuz Atatürk havalimanı. inşallah açılışı yaptıktan sonra sıklıkla oraya kendi uçaklarıyla gelen yatırımcıların oradaki muhteşem girişimcilerle bir araya gelmesi ve yatırım kararlarını en hızlı şekilde almalarını sağlamak. İnanıyorum ki bunlar Türkiye için hayal değil çünkü gerçekten biz hem kendimize hem de dünyayı ispat ettik ki girişimlerimizin, girişimcilerimizin, mühendislerimizin, bilim insanlarımızın önünü açtığımızda onlar dünyanın en iyisi işlere imza atabiliyorlar. Savunma sanayindeki başarı hikayemiz bütün dünyaca malum yenilikçi savunma teknolojilerinde Türkiye dünyanın bugün lider ülkelerinden biri haline geldi ve bütün bu hikaye 10 - 15 yıl diyebileceğimiz bir dönemde aslında gerçeğe dönüştü. Bunun bir başka örneği şüphesiz oyun sektöründe Türk girişimcilerinin elde ettiği başarıdır. Bugün çok mütevazı sayılabilecek insan kaynağıyla yani 100 – 200 kişilik insan kaynağı milyar dolar gelir elde edebilen oyun şirketleri var Türkiye'nin dolayısıyla bu gücümüzü, finans teknolojilerinde sağlık teknolojilerinde, enerji teknolojilerinde, gıda teknolojilerinde, tarım teknolojilerinde perçinlemek üzere bu gayretleri inşallah hep birlikte sürdüreceğiz. Tabii bu işin finansman tarafı çok önemli bunun çok farkındayız.2019 yılına kadar Türkiye'de bir yılda girişimlere yapılan yatırım büyüklüğü yaklaşık 80 -90 milyon dolar düzeyindeydi. Tabii pandeminin getirdiği canlılığın da etkisiyle 2020-2024 döneminde 5 yılda 5 milyar dolar Türkiye'nin teknoloji girişimlerine yatırım gerçekleşti. ve yakaladığımız ivmeyi kaybetmemek için de büyük bir gayret içindeyiz bu gayretlerimizin bir parçası kamu kaynaklarını fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla girişim sermayesi fonlarına yönlendirmek. Bu amaçla 4,6 milyar lira kaynağı girişim sermayesi fonlarına yönlendirdik ve 120 milyar liralık fon hacminin oluşmasını ve nihayetinde 990 girişime 160 milyar lira yatırım yapılmasını mümkün kıldık" şeklinde konuştu.

'ATILAN BU ADIMIN ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Erken aşama girişimlerin himaye edilmesini de çok önemsiyoruz. Bu anlayışla kamu kurumlarımız, TÜBİTAK, KOSGEB gibi kurumlarımız erken aşama girişimlere yatırım yapıyorlar. Onları destekliyor büyütmeye gayret ediyorlar. Sadece TÜBİTAK programında şimdiye kadar 2 bin 538 girişime 3,4 milyar lira destek olduk. İnanıyorum ki bütün bu destekler toprağa atılmış tohumlar gibi hızla yeşericek, büyüyecek, çınarlara dönüşecek ve Türkiye'nin unicornlarının, Turconlarının sayısı hızla artacak ve bu yolculukta inanıyorum ki TECHSTAR ile yürüteceğimiz iş birliği de hızımıza gücüm de güç katacak. Ben TECHSTAR ekibinin bütün bu hikayeye çok özgün bir değer katacağına, 2030 yılı için hedeflediğimiz 100 bin Türk teknoloji girişimi ve unicornlarımızın, Turconlarımızın 100 milyar dolar değeri yakalaması hedeflerine hep birlikte daha hızlı, daha güçlü yürümemizi sağlayacağına eminim. Bu anlayışla atılan bu adımın ülkemiz için girişimcilerimiz için ekosistemimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.