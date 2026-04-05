Bakan Kacır: 12 binden fazla girişim teknoparklarımızda inovasyon yapıyor

TEKNOPARK İstanbul'da düzenlenen 'Girişimci Buluşması' programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye'de 114 teknopark var ve 12 bin 800'den fazla girişim Türkiye'nin teknoparklarında araştırma, geliştirme, inovasyon yapıyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknopark İstanbul'da düzenlenen Girişimci Buluşması programında girişimcilerle bir araya geldi. Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir sanayi ülkesi olmasının yanı sıra teknoloji ülkesi olduğunu da vurgulayarak, "Türkiye sadece ağzında gümüş kaşıkla doğanların değil, hayal kuranların, araştıranların, geliştirenlerin, inovasyon yapanların, icat çıkaranların başarı hikayeleri yazabildiği bir ülke haline geldi Türkiye. Bu da işte Teknoparklarla, AR-Ge merkezleriyle, tasarım merkezleriyle mümkün oldu. Üniversitedeki bilginin teknoloji girişimciliğiyle buluşturulması sayesinde mümkün oldu" dedi.

'12 BİN 800'DEN FAZLA GİRİŞİM TÜRKİYE'NİN TEKNOPARKLARINDA ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, İNOVASYON YAPIYOR'

Türkiye'nin 23 yıl önce sadece 2 teknoparkı olan bir ülke olduğunun altını çizen Kacır, "Sadece 56 şirket bu teknoparklarda araştırma, geliştirme yapıyordu. Türkiye'de 114 teknopark var ve 12 bin 800'den fazla girişim Türkiye'nin teknoparklarında araştırma, geliştirme, inovasyon yapıyor" ifadelerini kullandı.

'YENİ FİKİRLER FABRİKALARI İNŞA ETTİK'

Araştırma altyapısında elde edilen başarıyı vurgulayan Bakan Kacır, "Türkiye'nin özel sektörü bugün inovasyon ekosisteminin lokomotifi haline geldi. Araştırma altyapılarımızla laboratuvarlarımızla adeta yeni fikirler fabrikaları inşa ettik. Sonuçlarını da her alanda görmeye başladık. Ne kadar büyük sorunlar olursa olsun, karanlık ne kadar baskın hale gelmiş olursa olsun biz inanıyoruz ki her zaman bir kolaylık vardır ve muhakkak bir aydınlık yakındır. Biz bu anlayışla bu inançla çalıştık tarih boyunca ve bugün de bundan sonra da bu inançla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı