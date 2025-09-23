Bakan Kacır, Türkevi'nde 'Anadoludakiler' sergisini gezdi Açıklaması

NEW Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Türkevi'nde gerçekleştirilen "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler Sergisi"ni ziyaret etti.

Kacır, Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesi kapsamında Anadolu lezzetleri, el sanatları ve mutfak bilgeliklerinin tanıtıldığı sergiyi gezdi.

Bakan Kacır, burada yaptığı açıklamada, söz konusu proje ve "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler Sergisi"ne ilişkin bilgi verdi.

"Anadoludakiler" projesinin, Türkiye'nin Anadolu topraklarının sahip olduğu tarihi kıymetleri dünya sahnesine çıkardığı bir proje olduğunu belirten Kacır, bu kapsamda daha önce Türkiye'de sergiler düzenlediklerini, Kapadokya ve diğer şehirlerde "Anadoludakiler Pazarı" kurduklarını ve bunu bir belgeselle de ekranlara taşıdıklarını anımsattı.

Kacır, Emine Erdoğan'ın davetiyle Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Avrupa'ya dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Türkevi'nde düzenlenen sergide "Anadoludakiler" ile tanıştırdıklarını söyledi.

"Projenin birkaç önemli misyonu var"

Anadoludakiler projesinin birkaç önemli misyonu olduğunu vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Bunlardan birincisi, Türkiye'nin sahip olduğu değerleri gün yüzüne çıkarmak ve geleceğe taşıyabilmek, aynı zamanda da muhafaza altına alabilmek. Türkiye'de 1700'den fazla coğrafi işaretli ürünümüz var. Bu aslında ne kadar büyük bir zenginliğe sahip olduğumuzun da göstergesi. Tüm şehirlerimizin tarihten bugüne taşınan ve geleceğe taşınmayı bekleyen ekonomik potansiyeli olan pek çok zanaat eseri, ustalık eseri var. Biz de 'Anadolu topraklarının birikimi, Anadolu mutfağının bereketi, Anadolu ustalarının becerisi' mottosuyla Anadoludakiler projesinde bütün bu kıymetli ekonomik potansiyeli gerçeğe dönüştürme çabası içindeyiz. Projemizin ana misyonlarından birisi bu."

Kacır bir başka misyonlarının da bugünün dünyasında insanlığın temel arayışlarına cevap veren değerlerin yine Anadolu'da saklı olduğunu hatırlatmak olduğunu belirterek, "Küresel ticaretin acımasız rüzgarları arasında kaybolup gitmekte olan çok sayıda yerel üretim kabiliyeti var. Biz Anadoludakiler ile yerelin bütün bu küresel rüzgarlara karşı direncini, kar hırsının değil kanaatin hakim olduğu, israfın değil tasarrufun hakim olduğu bir anlayışla seslendirmeye gayret ediyoruz. Bu proje kapsamında da bütün bu değerleri dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizle paylaşarak bu yaklaşımın dünyanın dört bir yanına yayılmasına öncülük etme çabası içindeyiz." dedi.

"Anadoludakiler farklılıkların zenginliğimiz olduğunu hatırlatmaya devam edecek"

Serginin temasının "Kapı" olduğunu vurgulayan Kacır, 4 ana alt temanın da "Döngü Kapısı", "Sürdürülebilirlik Kapısı", "Dayanışma Kapısı" ve "Ustalık Kapısı" olduğunu anlattı.

Kacır, "Umarım dünya çok renkli, çok sesli olmaya devam eder. İnsanlık ailesi olarak tek tipleşmeye karşı küreselleşmenin farklı melodileri, farklı tonları, farklı renkleri ortadan kaldıran rüzgarına karşı daha güçlü bir direnç taşıyabiliriz. Dünya farklı renklerin ahengiyle güzel, farklı seslerin melodisiyle güzel ve umarım Anadoludakiler bu farklılıkları vurgulamaya ve farklılıkların zenginliğimiz olduğunu hatırlatmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.