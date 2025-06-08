Bakan Kacır, Savunma Sanayiine Destek Sürecek

Bakan Kacır, Savunma Sanayiine Destek Sürecek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknopark İstanbul'da Armelsan'ı ziyaret ederek, Türkiye'nin savunma sanayiine güç veren girişimlerin Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine destek olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Bakan Kacır: " Türkiye'nin savunma sanayiine güç veren girişimlerimizin Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknopark İstanbul'da Armelsan'ı ziyaretimizde, deniz sistemlerinde geliştirdikleri yenilikçi teknoloji çözümleriyle gurur duyduk. Türkiye'nin savunma sanayiine güç veren girişimlerimizin Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren Armelsan'ı ziyaret etti. Ziyareti ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Kacır, Armelsan'ın deniz sistemlerinde, savunma sanayiine yenilikçi çözümler geliştiren çok kıymetli bir firma olduğunu söyledi. Bakan Kacır konuya ilişkin sosyal medya hesabından ise paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayiinde 3 bin 500 firmamız var. 95 bin çalışma arkadaşımızın emeğiyle, akıl teriyle Türkiye'nin tam bağımsızlığı için çalışıyoruz. Teknopark İstanbul'da Armelsan'ı ziyaretimizde, deniz sistemlerinde geliştirdikleri yenilikçi teknoloji çözümleriyle gurur duyduk. Türkiye'nin savunma sanayiine güç veren girişimlerimizin Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz."

"Savunma sanayiimiz 3 bin 500 fazla firmada 95 bine yakın çalışanımızın alın teriyle yükselişini sürdürüyor"

Bakan Kacır, paylaştığı video mesajında Armelsan'ın, Aselsan gibi büyük kurumlarla iş birliklerini sürdürdüğünü belirtti. Armelsan'ın Türkiye'nin savunma sanayiine güç verdiğini kaydeden Bakan Kacır, "Türk savunma sanayiimiz 3 bin 500 fazla firmada 95 bine yakın çalışanımızın alın teriyle, akıl teriyle yükselişini sürdürüyor. Şu anda medar-ı iftiharımız Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren Armelsan'dayız. Armelsan, özellikle deniz sistemlerinde, savunma sanayiine yenilikçi çözümler geliştiren çok kıymetli bir özel sektör firmamız. Aselsan gibi büyük kurumlarımızla iş birliklerini sürdürüyor ve 100'ün üzerinde çalışanın katkısı ile Türkiye'nin savunma sanayiine güç veriyor. Biz de Armelsan bünyesinde yürütülen araştırma geliştirme çalışmalarına, üretim faaliyetlerine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Güncel
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