Bakan Kacır: Proje yöneticisi aylık burs miktarını 66 bin 500 TL'ye çıkardık

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'te TÜBİTAK Burs ve Destek Programlarına ilişkin, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nda proje yöneticisine yönelik aylık burs miktarını 46 bin 310 TL'den 66 bin 500 TL'ye çıkardık. Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı'nda ise bu tutar 36 bin 385 TL iken 52 bin 500 TL olarak güncelledik. Ulusal Lider Araştırmacılar ve Ulusal Genç Araştırmacılar Programlarımızın proje teşvik ikramiyesini de 5 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkardık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yer alan Bireysel Genç Girişim (BİGG) çadırında TÜBİTAK Burs ve Destek Programlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Ülkemizde ikamet eden yetkin bilim insanlarımızı Ulusal Lider Araştırmacılar Programı ile destekledik. Bugüne kadar bu programdan 82 araştırmacımız faydalandı. Ayrıca desteklediğimiz araştırmacılar proje ekibine öğrencileri de dahil ederek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağladılar. Yurt sathında insan kaynağımıza değer verdiğimiz gibi, yurt dışında da kıymetli çalışmalar yürüten parlak zihinleri ülkemize kazandırıyoruz. Uluslararası Lider Araştırmacılar ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı burs miktarımızda yüzde 45'e varan artış sağladık. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nda proje yöneticisine yönelik aylık burs miktarını 46 bin 310 TL'den 66 bin 500 TL'ye çıkardık. Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı'nda ise bu tutar 36 bin 385 TL iken 52 bin 500 TL olarak güncelledik. Ulusal Lider Araştırmacılar ve Ulusal Genç Araştırmacılar Programlarımızın proje teşvik ikramiyesini de 5 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkardık. Yine bugün programların yeniden çağrıya açıldığını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bu kıymetli araştırmacılarımız, yürüttükleri stratejik çalışmalarla ülkemizi uluslararası platformlarda gururla temsil edecek, bilim, teknoloji ve yenilik arenasındaki konumumuzu üst seviyeye taşıyacak. Dünyadaki yeniliğe liderlik edecek insan kaynağımızın artmasıyla Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşacağız" ifadelerini kullandı.

'GELECEĞİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLERİNİ DÜNYA SAHNESİNE HAZIRLIYORUZ'

Programda Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyulan Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye'yi sanayi ve teknolojide global üretim merkezi haline getirmek için var gücüyle çalıştıklarını belirtip, "Kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirmek, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunmak, özgün ve yenilikçi üretimle küresel değer zincirlerindeki payımızı arttırmak en önemli hedeflerimiz. Bu hedeflerimizin gerçekleşmesi noktasında; bilim, teknoloji ve yenilik alanında çığır açacak nitelikli insan kaynağımız başroldedir. Bu bilinçle, kurulduğu günden bu yana ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğuna rehberlik eden TÜBİTAK'ın çalışmalarında; beşeri sermayemizin en önemli unsuru olan genç kardeşlerimize her zaman ayrı bir önem atfediyor, geleceğin teknoloji girişimcilerini dünya sahnesine hazırlıyoruz" dedi.

'BİLİM İNSANLARINI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURUYORUZ'

Bilim insanlarını ve sanayicileri ilgilendiren destek programları ve etkinliklere ilişkin gelişmelere değinen Bakan Kacır, "TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığımız (BİDEB) ve Bilim ve Toplum Başkanlığımızca (BİTO) yürüttüğümüz; öğrencilerimizi, araştırmacılarımızı, bilim insanlarımızı ve sanayicilerimizi ilgilendiren destek programlarımız ve etkinliklerimize ilişkin gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2014 yılından günümüze bilim söyleşileri düzenliyor; bilim insanlarını, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile buluşturuyoruz. Geçen sene düzenlediğimiz bilim söyleşilerine, öğrencilerimiz ve bilim insanlarımız rekor bir katılımla büyük bir teveccüh gösterdiler. Önceki senelere nazaran, ev sahipliği yapmak isteyen okul ve kurumlarımız 5 kat, konuşmacı olmak isteyen bilim insanlarımız 4 kattan fazla başvuru yaptı. 31 Mayıs 2024'e kadar gerçekleştirilecek 5 bini aşkın bilim söyleşisi ile bilim insanlarımız yüz binlerce gencimiz ile deneyimlerini paylaşacak" diye konuştu.

'188 ÜNİVERSİTEDEN 9334 PROJE BAŞVURUSU'

Bu eğitim-öğretim yılında da ortaokul ve lise seviyesindeki 81 ilden milyonlarca öğrenciyi TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile bilimle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Bakan Kacır, "Bilim Fuarları çağrımız; bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde yer alan öncelikli alanlar doğrultusunda 133 binden fazla proje başvurusuyla büyük ilgi gördü. Değerlendirmeler neticesinde 81 ilimiz 613 ilçemizde bulunan binlerce ortaokul ve lise öğrencimizin hazırlamış olduğu, 51 binden fazla proje destek almaya hak kazandı. Bu vesileyle genç bilim insanlarımızı tebrik ediyorum. Onların hem bugün hem de gelecekte; bilimsel projeleriyle, ülkemize ve tüm insanlığa büyük katkılar sağlamalarını temenni ediyorum. Üniversite öğrencisi gençlerimizin araştırma, proje hazırlama, yürütme ve yönetme kültürü kazanmalarını sağlamak üzere, Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programını yürütüyoruz. Böylelikle her yıl ön lisans ve lisans öğrenimi gören binlerce öğrencimize destek olmaya devam ediyoruz. Bugün sonuçlarını açıkladığımız Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na 188 üniversiteden 9 bin 334 proje başvurusu aldık. 2023 yılı 1'inci Çağrısı'nda yüzde 55 gibi yüksek destek oranı ile 181 üniversiteden 5 bin 165 öğrencimize 31 milyon lira destek verdik. Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 yılı 1'inci Çağrısı'nda aldığımız 82 üniversiteden 450 proje başvurusundan, 69 üniversiteden 270 öğrencimizin projesine destek verdik. Yüzde 60 gibi yüksek bir oranda destek sağlayarak gençlerimizi bilim ve teknoloji temelli araştırmaya yönlendirmiş olmanın mutluluğunu yaşadık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'GENÇLERİMİZİ ERKEN YAŞTA BİLİM VE ARAŞTIRMA İLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Destek hakkı kazanamayan öğrencilerin üzülmemesi gerektiğini belirten Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca yeni başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimiz için Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri programı 2023 yılı için yeniden bugün çağrıya çıkıyoruz. Bu ikinci çağrı ile üniversite öğrencilerimizin yoğun katılımının bir kez daha gerçekleşeceğine inanıyor, onları henüz üniversite sürecinde iken fikir üretmeye, fikirlerini projeye dönüştürmeye ve bilim dünyasına hizmet etmenin gurur ve mutluluğunu yaşamaya davet ediyorum. Lisans öğrencilerimizin araştırma tecrübesi edinmesi konusunda büyük katkı sağladığını deneyimlediğimiz Stajyer Araştırmacı Burs Programımız (STAR) ile de bugüne kadar 6 binden fazla öğrencimizi destekledik. STAR programı ile şimdi yeni çağrıya çıkıyoruz. STAR Programı 2023 yılı çağrısı ile bu yıl en az bin 500 lisans öğrencimizi araştırma projelerine dahil etmeyi hedefliyoruz. STAR ile gençlerimizi erken yaşta bilim ve araştırma ile buluşturmaya devam edeceğiz."

'DOKTORA VE SONRASI DÖNEMLERİNDE YALNIZ BIRAKMIYORUZ'

Sağlanan desteklerle ulusal ve uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi gibi imkanlar sunulduğuna dikkati çeken Bakan Kacır, "Şimdiden yapacakları değerli çalışmalarından ve bilim dünyasına sunacakları katkılardan dolayı her birini gönülden tebrik ediyorum. Araştırmacılarımızı doktora ve sonrası dönemlerinde yalnız bırakmıyoruz. Sağladığımız destekler ile yurt içinde bilgi birikiminin yayılması, araştırma desteklerinin sağlanması, farklı teknik ve yöntemleri yerinde öğrenebilmeleri, ulusal ve uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi gibi imkanları sunuyoruz. Sanayi Doktora Programımız ile sanayimize nitelikli insan kaynağımızı üniversite- sanayi iş birliği ile yetiştiriyor; yapay zekadan, bilgi güvenliğine; biyoteknolojik ilaç teknolojilerinden, enerji depolama teknolojilerine; geniş bant teknolojilerinden, robotik, mekatronik ve otomasyona kadar pek çok alanda doktora öğrencilerimizi destekliyoruz. Yürürlükte olan projelerde 520 bursiyerimiz aktif olarak görev yapıyor. Bu vesileyle tüm üniversitelerimizi ve sanayi kuruluşlarımızı bugün açılacak Sanayi Doktora Programı'nın yeni çağrısına başvurmaya ve üniversite-sanayi iş birliğinde etkin rol almaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'YÖNELİK DESTEKLER HIZ KESMİYOR'

Doktora sonrası araştırmacılara yönelik desteklerini hız kesmeden sürdürdüklerini söyleyen Bakan Kacır, "Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programımıza başvuru yapan 78 araştırmacımızı, Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programımız ile 43 farklı ülkede araştırma yapmak üzere 55 farklı üniversiteden 195 doktora öğrencimizi, Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programımız ile 37 farklı ülkede araştırma yapmak üzere 414 araştırmacımızı destekledik. 29 Eylül tarihi itibarıyla bu üç programımızın 2023 yılı 2'nci Çağrı'larını başvuruya açtık, gerekli gördüğümüz destek kapsamlarını güncelleyerek genişlettik. Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak üzere Türkiye'yi araştırmacılar için cazibe merkezi haline getiriyoruz. 2018 yılında başlattığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'yla, uluslararası camiadaki öncü bilim insanlarına çalışmalarını ülkemizde sürdürmeleri çağrısında bulunduk. 21 farklı ülkeden 194 üst düzey araştırmacıyı ülkemize kazandırdık" dedi.

'YAKLAŞIK 512 MİLYON LİRAYLA DESTEKLEDİK'

Bakan Kacır sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kişiler; Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge, Columbia Üniversiteleri gibi dünyanın en önde gelen araştırma üniversitelerinde, Amazon, Apple, Bosch, Volvo, Snap gibi küresel Ar-Ge şirketlerinde edindikleri deneyimleri Türkiye'ye taşıdılar. Stanford Üniversitesi'ndeki biyomedikal mühendisliği alanındaki çalışmalarını, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi UNAM'a taşıyan Dr. Fatih İnci, Intel Corporation (INTC) Arizona'daki mikrodalga devreleri alanındaki çalışmalarını ODTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne taşıyan Dr. Ahmet Cemal Durgun, sağlık alanında Harvard Üniversitesinde yürüttüğü çalışmaları Sabancı Üniversitesi'ne taşıyan Dr. Emrah Eroğlu, Danimarka'da yer alan Aarhus Üniversitesi'nde iklim değişikliği ve göl restorasyonu alanlarındaki çalışmalarını ODTÜ'ye taşıyan Prof. Dr. Erik Jeppesen, Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nden çalışmalarını Sabancı Üniversitesi'ne taşıyarak Hesapsal Kimya alanında çalışmalar yürüten Dr. Ayşenur İşcen Akatay, ülkemize kazandırdığımız bilim insanlarımızdan sadece birkaçı. Ayrıca program kapsamında desteklenen bilim insanlarımızın her biri, projelerinde 5 yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştiriyor. Yaptıkları çalışmalar ile patent almaya başlayan lider araştırmacılarımız ekiplerine dahil ettikleri 900'den fazla genç araştırmacı ile ülkemizin araştırma ekosistemini zenginleştiriyorlar. Bizler de bu projeleri, bugüne kadar yaklaşık 512 milyon lirayla destekledik."