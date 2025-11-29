Haberler

Bakan Kacır: Milli Teknoloji Hamlesi, tam bağımsız Türkiye yolculuğudur

İSTANBUL'da düzenlenen Sanayiyle Büyüyen Türkiye-ASKON 2053 Vizyon Zirvesi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Daha yeni başlıyoruz; Türkiye Yüzyıl'ını inşallah hep birlikte çok güçlü şekilde inşa etmek için şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON), düzenlediği Sanayiyle Büyüyen Türkiye-ASKON 2053 Vizyon Zirvesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla yapıldı. İstanbul'da bir otelde gerçekleşen zirvede ayrıca Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, ASKON Başkanı Orhan Aydın, iş insanları, dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı.

'2053 VİZYONU, TÜRK SANAYİ'NİN GELECEĞİNİ PLANLAMAK VE ZİHİNSEL DEVRİM'

Toplantının açılış knouşmasını yapan Bakan Kacır, "ASKON'un 2053 vizyonuyla Türk Sanayi'nin geleceğini planlamak ve istişare etmek üzere gerçekleştirdiği bu toplantının hayırlara vesile olmasını, hızla kurumsallaşmasını ve Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna ASKON'un tüm faaliyetleri gibi eşsiz katkılar sunmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Az önce Orhan Aydın başkanımız çok kapsamlı bir konuşma icra etti. Önemli vurgularda bulundular ama benim açımdan en kritik vurgulardan biri: Tam bağımsız Türkiye'nin, Türkiye Yüzyıl'ının Lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirdiğimiz, nice projeye, esere ve kalkınma atılımına imza attığımız bu dönemin aslında aynı zamanda bir zihinsel inşa ve özgüven devrimi dönemi olduğuna ilişkin söyledikleriydi" dedi.

'BU YOLCULUĞUN EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARINDAN BİRİ MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİDİR'

Bakan Kacır, "Şüphesiz bu yolculukta bizim en sağlam yol arkadaşlarımızdan biri ilk günden itibaren sizler oldunuz. ASKON oldu, Allah sizlerden razı olsun. Karşılaştığımız her sınamada her meydan okumada her zorlukta sizlerle ASKON Üyesi, iş insanlarımızla, müteşebbislerimizle omuz omuza verdik, sırt sırta verdik ve hamdolsun büyük başarı hikayelerini hep birlikte bugüne kadar hayata geçerdik. Ama şimdiye kadar yaptıklarımız bundan sonrasında inşallah hep birlikte yapacaklarımızın ancak fragmanı niteliğindedir. Daha yeni başlıyoruz; Türkiye Yüzyıl'ını inşallah hep birlikte çok güçlü şekilde inşa etmek için şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Şüphesiz bu yolculuğun en önemli başlıklarından biri Milli Teknoloji Hamlesidir" diye konuştu.

Bakan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğunun adıdır. Türkiye'nin yüksek katma değerli ürünleri ve hizmetleri rekabetçi şekilde kendi imkanlarıyla kendi yetkinlikleri ile kabiliyetleriyle geliştirebilmesinin, üretebilmesinin ve dünyaya sunabilmesinin yolculuğudur. Milli Teknoloji Hamlesi, en kısa tarifiyle tam bağımsız Türkiye yolculuğudur" ifadelerini kullandı.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 vizyonu sadece bir gelecek hedefi değildir. Türkiye'nin teknolojide, sanayide ve ihracatta ve küresel rekabette zirveye yürüme iradesini temsil eden stratejik bir yol haritasıdır. Bu vizyon, yüksek teknoloji üretiminde liderliği, nitelikli sanayi dönüşümünü, sürdürülebilir kalkınmayı, döngüsel ekonomiyi ve küresel değer zincirlerinde güçlü bir Türkiye varlığını hedeflemektedir" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti.

