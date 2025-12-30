Bakan Kacır: Milli jet uçağımız HÜRJET İspanya'ya ihraç ediliyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli jet uçağımız HÜRJET İspanya'ya ihraç ediliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi ile Türk mühendisliğinin imzası gökyüzüne atılıyor" dedi.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli jet uçağımız HÜRJET İspanya'ya ihraç ediliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi ile Türk mühendisliğinin imzası gökyüzüne atılıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendislerini, teknisyenlerini, tüm çalışan ve yöneticilerini; bu tarihi başarıda katkısı olan herkesi yürekten kutluyorum. Bu gurur Türk milletinin" ifadelerine yer verdi.