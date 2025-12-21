Haberler

Bakan Kacır'dan İstanbul'da buldukları altını sahibine teslim eden çocuklara ziyaret
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bağcılar'da yolda buldukları içinde 1 milyon 300 bin lira değerinde altın bulunan çantayı sahibine ulaştıran Samir Hasanova ve Selim Bayhan adlı çocukları ziyaret etti. Çocuklara diz üstü bilgisayar ve TEKNOFEST montu hediye etti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bağcılar'da, yolda buldukları ve içinde 1 milyon 300 bin lira değerinde altın olan çantayı sahibine ulaştıran çocukları ziyaret etti.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından, ziyarete ilişkin görüntüleri paylaştı. Kacır, İstanbul Bağcılar'da yolda buldukları içi altın dolu bir çantayı, sahibine ulaştıran 13 yaşındaki Samir Hasanova ile 12 yaşındaki Selim Bayhan'ı ve ailelerini tebrik etti. İki çocuk yaşadıkları olayı Bakan Kacır'a, "Elimize aldığımızda ağırdı. İçerisine baktık, altın doluydu, kuyumcunun kartı da vardı" diye anlattılar.

Bakan Kacır ise "Biz sizi internette gördük. Maalesef hep olumsuz şeyler haber oluyor. Böyle güzel bir şeyin olması, duyulması benim çok hoşuma gitti. Böyle pırıl pırıl gençlerin olmasından çok mutlu olduk. Biz de sizinle gurur duyduk. Hayat boyu doğru, dürüst şekilde yola devam edersiniz inşallah" temennisinde bulundu.

DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR HEDİYE ETTİ

Bakan Kacır ayrıca çocuklara diz üstü bilgisayar ile TEKNOFEST montu hediye etti. Bakan Kacır'a Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da eşlik etti.

İstanbul Bağcılar'daki Kemalpaşa Mahallesi'nde yolda yürüdükleri sırada içinde altın olan çantayı bulan 2 çocuk, çantayı çevredeki bir esnafa götürdü. Esnaf çantanın içinde bulunan kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu tespit etmiş, esnaf ve 2 çocuk, kuyumcuya giderek altınları sahibine teslim etti. Öte yandan, çocukların ve esnafın çantanın sahibini bulmak için bir kuyumcuya girmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

