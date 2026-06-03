Bakan Kacır: Gıda Ürünleri İmalatına 8 Bin 911 Yatırım Teşvik Belgesi Düzenledik

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8 bin 911 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık" dedi.

Gaziantep'e bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şölen Çikolata Yeni Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı. Programda, Bakan Kacır'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve iş insanları yer aldı. Bakan Kacır, burada yaptığı açıklamada, son 23 yılda gıda alanında yürütülen 3 bin 126 projeye ve bu alanda araştırma gerçekleştiren 3 bin 700 bilim insanı ve gence 16 milyar liradan fazla destek sağladıklarını ifade etti. Türkiye'nin üretim kapasitesi, ihracat ağı ve marka kabiliyetiyle, bisküvi, çikolata, şekerleme, kek, gofret ve kuru yemiş bazlı ürünlerde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını anlatan Bakan Kacır, "Geçtiğimiz yıl 22,3 milyar dolar ihracata ulaşan sektörümüzün, önümüzdeki dönemde de yeni başarı hikayeleri yazacağına yürekten inanıyorum. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, gıda sektöründe Ar-Ge odaklı üretimi önceliklendirerek sektörümüzün yenilikçi ve rekabetçi üretim altyapısını adım adım daha da ileriye taşımak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu doğrultuda ihtiyaç duyduğumuz teknoloji geliştirme altyapımızı da büyütmeye devam ediyoruz. TÜBİTAK akademi, bilim insanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında; son 23 yılda gıda alanında yürütülen 3 bin 126 projeye ve bu alanda araştırma gerçekleştiren 3 bin 700 bilim insanı ve gencimize 16 milyar liradan fazla destek sağladık. TÜBİTAK öncülüğünde, Türkiye'nin en büyük gıda Ar-Ge ve inovasyon projesi INNOFOOD ile Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformunu (TÜGİP) kurduk. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Kocaeli, Giresun, Şanlıurfa ve Ankara'da hayata geçirdiğimiz gıda test ve analiz laboratuvarlarıyla; üreticilerimizin kalite, güvenilirlik ve standardizasyon kapasitesini artırdık, gıda sanayimizin iç ve dış pazarlarda daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasına katkı sağladık. Kuşkusuz atıştırmalık ürünler sektörü, ülkemizin gıda sanayisinde rekabet gücü yüksek alanlarından biridir. Türkiye; üretim kapasitesi, ihracat ağı ve marka kabiliyetiyle; bisküvi, çikolata, şekerleme, kek, gofret ve kuru yemiş bazlı ürünlerde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır" diye konuştu.

'ÜRETİM KABİLİYETİ'

Bakan Kacır, 2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8 bin 911 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini ifade ederek, 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtıklarını söyledi. Bakan Kacır, "Gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla küresel ölçekte yaşanan dönüşümden güçlenerek çıkmayı başardık. Hedefimiz, ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nda katma değerli üretim altyapısıyla, teknoloji geliştirme ve üretmede oluşturduğumuz muazzam kapasiteyle dünyada hak ettiği konuma taşımaktır. Bu hedefe yürürken stratejik sektörlerimizin her birini ayrı ayrı ele alıyor, sanayimizin üretim kabiliyetini, ihracat kapasitesini ve teknolojiyle bütünleşme düzeyini artıracak adımları hayata geçiriyoruz. Bu sektörlerin arasında hiç şüphesiz gıda sanayimiz, üretim, istihdam, ihracat ve markalaşma kabiliyetiyle ülkemizin küresel rekabet iddiasını besleyen en önemli alanlardan biridir. Küresel krizlerin, iklim değişikliğinin, lojistik darboğazların ve bölgesel çatışmaların gıda tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini hep birlikte müşahede ediyoruz. Gıda sanayisinde sürdürülebilir üretimi, verimliliği, markalaşmayı, teknoloji kullanımını ve katma değerli ürün kapasitesini artırmak bugün bir tercihten öte stratejik bir zorunluluğu ifade ediyor. Türkiye; bereketli toprakları, tarımsal üretim çeşitliliği, gelişmiş sanayi altyapısı, girişimci insan kaynağı ve coğrafi konumuyla gıda alanında çok daha büyük hedeflere yürüyebilecek imkanlara sahiptir. İşte bu anlayışla, 2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8 bin 911 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Gıda sanayimizin üretimini, çevreci, sürdürülebilir ve altyapısı tamamlanmış yatırım sahalarında gerçekleştirmesi için attığımız adımların neticesinde; 12'si 'Gıda İhtisas organize sanayi bölgesi' olmak üzere toplam 211 organize sanayi bölgemizde müteşebbislerimiz gıda ürünleri imalatı gerçekleştiriyor. Gelinen noktada, gıda sanayimizin yalnızca iç talebi karşılamakla kalmadığını aynı zamanda son yıllarda ihracatta kaydedilen gurur tablosunda da büyük pay sahibi olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Ülkemizin gelişmiş un, şeker, kakao işleme ve ambalaj sanayisi altyapısı, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarına yakınlığı, büyük ölçekli üretim tesisleri ve geniş iç pazarı, atıştırmalık sektörümüzü küresel ölçekte rekabetçi kılan başlıca unsurlardır. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yatırım da Türkiye'nin atıştırmalık ürünler alanındaki üretim kabiliyetini, ihracat potansiyelini ve teknoloji odaklı dönüşümünü daha görünür hale getiren örnek tesislerden biridir. 100 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen ve Şölen Çikolata'nın üretim kapasitesini yüzde 70 artıracak bu tesis, doğrudan 500 kişiye, dolaylı olarak ise 2 bin kişiye istihdam sağlayarak Gaziantep'in, ülkemizin üretimine, ekonomisine ve sosyal refahına önemli katkılar sunacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı