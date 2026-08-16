Bakan Işıkhan: Ata sporlarımızı sonuna kadar destekliyoruz

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Devlet olarak biz hem geleneksel ata sporlarımızı hem de milli spor müsabakalarımızı sonuna kadar destekliyoruz. Taha Akgül, Rıza Kayaalp gibi dünyada ülkemizi gururlandıran değerli sporcularımızın yetişmesi için gereken her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Geleneksel Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Şenliği, Seki Er Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin rövanşı olarak nitelendirilen organizasyonda farklı boylarda bini aşkın pehlivan kol bağladı. Güreşseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, yağlı güreşin önde gelen isimleri de er meydanına çıktı. Başpehlivanlık kategorisinde Erkan Taş, İsmail Koç, Mustafa Taş, Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek, Cengizhan Şimşek, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara, Seçkin Duman, Serdar Yıldırım, Ünal Karaman ve Enes Doğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda pehlivan, rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için mücadele etti.

'ATA SPORLARIMIZI DA SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ'

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Spordaki başarılarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetimizin ülkemize ve milletimize hizmet anlayışındaki geniş vizyonun en net tezahürlerinden birisidir. Dolayısıyla devlet olarak biz hem geleneksel ata sporlarımızı hem de milli spor müsabakalarımızı sonuna kadar destekliyoruz. Taha Akgül, Rıza Kayaalp gibi dünyada ülkemizi gururlandıran değerli sporcularımızın yetişmesi için gereken her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasına güreşçileri tebrik ederek devam eden Bakan Işıkhan, "Devlet olarak bir taraftan gençlerimizi, istihdamla, nitelikli işgücü programlarıyla işgücü piyasasına kazandıracak çalışacak, üretecek kapasiteye ulaşmaları için gayret gösterirken; diğer taraftan da sosyal ve sportif faaliyetlerle hem ruhsal hem de bedensel gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Bu program vesilesiyle Muğlalı Seydikemerli hemşerilerimizle bir araya gelerek hemhal olmaktan, hasbihal etmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Organizasyonun tertibini gerçekleştiren Seydikemer Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdenizli başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı