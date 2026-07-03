Bakan Işıkhan: Çeyrek asır değil, yarım asır da geçse ilk günkü aşkla çalışacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çeyrek asır değil, yarım asır da geçse ilk günkü aşkla, heyecanla, enerjiyle çalışmaya devam edeceğiz çünkü bizim bu millete sözümüz var. Türkiye bu yüzyıla damgasını vurana kadar aralıksız çalışmaya, üretmeye, şehirlerimizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz." dedi.

Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuşan Işıkhan, Karabük'ün demirin ateşle buluştuğu, emeğin alın teriyle yoğrulduğu, üretimin milletin bağımsızlık iradesine dönüştüğü müstesna şehirlerden olduğunu söyledi.

Vedat Işıkhan, cumhuriyetin ilk ağır sanayi hamlesine ev sahipliği yapan kentin geçmişten bugüne sadece çelik üretmediğini, umut, istikbal ve güçlü Türkiye idealini de ürettiğini anlattı.

Çalışma hayatından, istihdamdan sorumlu bakan olarak Karabük denildiğinde aklına ilk emek, üretim ve alın terinin geldiğini dile getiren Işıkhan, kentin Türkiye'nin sanayileşme hikayesinde yetiştirdiği mühendisiyle, işçisiyle, ustasıyla ülkenin kalkınmasına yön veren insan kaynağını da yetiştirdiğini ifade etti.

Işıkhan, Karabük gibi mazisi insanlık tarihi kadar eski mukaddes davanın mensupları olduklarını belirterek "İnancımızı diri tutma ve teyakkuz hali, AK Parti'nin kuruluş felsefesinde yer alan 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' düsturunun da yansımasıdır. Bizi biz yapan, bizi aziz milletimize hizmet etmeye nasipdar yapan da bu anlayış ve hayat görüşüdür. AK Parti, sıradan siyasi hareket ya da parti değildir. AK Parti, sadece çeyrek asırlık yürüyüşün temsilcisi değildir. AK Parti, mazisi binlerce yıla dayanan kutlu mücadelenin teşkilatlanmış halidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi ve "Anadolu ihtilali" olarak adlandırdıkları bu millet hareketinin, bu topraklarda asırlardır hüküm süren, Anadolu'yu Anadolu yapan öz değerlerin temsilcisi olduğunu vurgulayan Işıkhan, Sultan Alparslan'dan Kılıçarslan'a, Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmet'e ve Abdülhamit Han'a miras kalan bu davanın bugün, ömrünü millete ve ülkeye vakfeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kendilerine emanet edildiğini kaydetti.

Işıkhan, çeyrek asırdır bu emanete sahip çıkabilmek, millete layık olabilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını, mahalle teşkilatlarından genel merkez birimlerine kadar partinin her kademesinde gece gündüz demeden yardan, serden, ailesinden ve rahatından geçmiş yol arkadaşlarının ortaya koyduğu özverili çalışmalara şahit olduklarını ifade etti.

"Türkiye en güvenilir liman olmaya devam ediyor"

Bakan Işıkhan, ateş çemberine dönen bölgede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin en güvenilir liman olmaya devam ettiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Gelecek ay inşallah 2001'de davamızın lideri Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde 'Aydınlığa açık, karanlığa kapalı.' diyerek yola çıktığımız AK Parti devriminin 25. kuruluş yıl dönümünü çeyrek asırlık destana yaraşır şekilde hep birlikte büyük coşkuyla kutlayacağız. 'Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' sözüyle AK Parti'mizin doğduğu günü taçlandıran, Anadolu ihtilalini başlatan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bugüne kadar gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ruhunu, çalışma azmimizi daha da artırarak, yarınlarımızı bu günlerden daha güzel yapacağız. Bizim sözlüğümüzde yorgunluk, yılmak, pes etmek yok. Hep daha iyisi için çalışmak, hep daha ileriye yürümek var. Çeyrek asır değil, yarım asır da geçse ilk günkü aşkla, heyecanla, enerjiyle çalışmaya devam edeceğiz çünkü bizim bu millete sözümüz var. Türkiye bu yüzyıla damgasını vurana kadar aralıksız çalışmaya, üretmeye, şehirlerimizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz."

Karabük teşkilatının, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmek için gerekli motivasyona ve güce sahip olduğunu salondan gördüğünü belirten Işıkhan, bundan sonra da cumhuriyetin ilk ağır sanayi hamlesine öncülük eden Karabük'ü, sanayisiyle, Safranbolu'nun eşsiz kültürel mirasıyla, Yenice ormanlarının bereketiyle, çalışkan insanlarıyla ve üretim gücüyle Türkiye Yüzyılı'nın parlayan şehirlerinden biri haline getirmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Işıkhan, Karabük'ün mayasında üretmek, emek, alın terinin olduğundan bahsederek "Karabük de bu ruh oldukça Türkiye de daima güçlenmeye devam edecektir. Buradan Karabüklü hemşehrilerimizle bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum, İşgücü Uyum Programı kapsamında Karabük'ümüz için 2 bin kontenjan ayırdık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Karabük'ümüzün gönül ve dava erlerine, milletvekillerimize, il başkanımıza, belediye başkanımıza ve tüm teşkilatımıza inanıyoruz, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Karabük Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu'nun da konuşma yaptığı programa, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.