Bakan Işıkhan, ILO'nun 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2025 yılı ilk çeyrek itibarıyla Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,2 ile son 20 yılın en düşük seviyelerine inmiş ve son üç yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye yeni istihdam olanakları sağlanmıştır." dedi.

Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO), İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Genel Kurula hitap etti.

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'ya "İşler, Haklar ve Büyüme" konulu raporu için teşekkür eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Rapor, büyüme ile insana yakışır işler ve çalışan hakları arasındaki ilişkilerin zayıflamasının sosyal adalet ve küresel istikrar açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Raporun da isabetle vurguladığı gibi büyüme, tek başına yeterli değildir. Zira büyüme, onurlu bir geçime, daha fazla ve daha iyi işlere ve temel haklara saygıya dönüşmelidir."

Tüm tarafların katılımıyla Ulusal İstihdam Stratejisi hazırlandı

"Türkiye Yüzyılı" hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi milletin gücüne dayandığını, üretim, istihdam ve sosyal uyumu esas aldığını dile getiren Işıkhan, şöyle devam etti:

"Kısa süre önce ilan ettiğimiz 'Ulusal İstihdam Stratejisi', bu kararlılığın güncel yansımasıdır. Çalışma hayatımızın tüm paydaşlarının katılımıyla hazırlanan bu strateji, dört temel politika alanı üzerine inşa edilmiştir. Bunlar, ikiz dönüşüm, kapsayıcı istihdam, sosyal koruma ve kırsal kalkınma. Bu çerçeve, değişen çalışma hayatında işler, haklar ve büyüme arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, kapsayıcı istihdamı yaygınlaştırmak ve iş gücünü daha verimli hale getirmek amacıyla aktif iş gücü programlarını hayata geçirdik. Bu çalışmalar sonucunda, 2025 yılı ilk çeyrek itibarıyla Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,2 ile son 20 yılın en düşük seviyelerine inmiş ve son üç yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye yeni istihdam olanakları sağlanmıştır."

Türkiye'nin ILO'nun tüm temel sözleşmelerini onaylamasının ve çalışma mevzuatını sürekli geliştirmesinin "Herkes için insana yakışır işler" hedefine olan bağlılığını açıkça gösterdiğini vurgulayan Işıkhan, "Halihazırda ILO'nun Denizcilik Çalışma Sözleşmesi ile Zorla Çalıştırmaya İlişkin 2014 Protokolü'nün onay sürecini hızlandırıyoruz. Türkiye olarak, Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu ve İttifak 8.7 gibi girişimlere aktif destek sunmakta, tecrübe paylaşımıyla küresel düzeyde bu alanlara katkı sağlamaktayız." dedi.

"Yeni Suriye yönetiminin çabalarını destekliyoruz"

Işıkhan, Türkiye'nin kıtaların, kültürlerin ve krizlerin kesişim noktasında bulduğuna dikkati çekerek, bu benzersiz konumunun Türkiye'ye bölgede barış, istikrar ve adaletin tesisi konusunda önemli sorumluluklar yüklediğini vurguladı.

10 yılı aşkın süredir milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'nin, insani değerleri önceliklendirip tarihin doğru tarafında yer aldığını dile getiren Işıkhan, şunları söyledi:

"Yeni Suriye yönetiminin, daha güçlü bir toplum ve devlet inşa etme çabalarını destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, diplomasiye öncelik vererek anlaşmazlıkların çözümünde cesur adımlar atmaktadır. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda aktif bir arabuluculuk rolü üstlenmiş ve Somali ve Etiyopya arasındaki sorunun çözümüne önemli katkılar sağlamıştır."

"Gazze'deki soykırımı durdurun" çağrısı

Genel Direktörün raporunda yer alan Filistinlilerin barış ve onur içinde yaşamasına olanak tanıyacak iki devletli çözümün derhal hayata geçirilmesini güçlü şekilde desteklediklerini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Filistin ve özellikle Gazze'deki ekonomik ve sosyal kriz, derin yoksulluk, yüksek işsizlik ve onlarca yıllık işgal ve ablukayla ağırlaşan yaşam koşullarıyla kritik bir noktaya ulaşmıştır. Bu bağlamda Filistin'in, ILO toplantılarına gözlemci statüsüyle katılımına ilişkin taslak kararı memnuniyetle karşılıyor, tüm ülkeleri bu kararı desteklemeye davet ediyoruz. Bu adımı, Filistin halkının vazgeçilmez haklarının temin edilmesi ve ILO'ya tam üyelik yolunda önemli bir ilerleme olarak görüyoruz. Bir kez daha uluslararası toplumu, Filistin halkının adil ve kalıcı barışa yönelik meşru mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Gazze'deki soykırımı durdurun."