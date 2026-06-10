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Bakan Işıkhan, Doruk Madencilik işçilerini kabul etti

Bakan Işıkhan, Doruk Madencilik işçilerini kabul etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Doruk Madencilik'te çalışan maden işçilerini makamında kabul ederek alacak taleplerini değerlendirdi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ile 'Doruk Madencilik' bünyesinde çalışan maden işçilerini makamında kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki madencileri makamında kabul etti. Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunda 'Doruk Madencilik' olarak gündeme gelen ve işçilerin alacaklarının ödenmesine yönelik talepleri ve ihtiyaçları detaylı bir şekilde değerlendirdik. Dünyanın en zorlu görevlerinden birini ifa eden, alın terini toprağa işleyen her bir madenci kardeşimize gösterdikleri emek için teşekkür ediyorum. Sürecin en başından itibaren olduğu gibi gerekli adımların atılması için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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