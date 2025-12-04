Dünya Madenciler Günü... Bakan Işıkhan: Maden İşçilerimizin, Madenlere Her Gün Selametle Girip Selametle Çıkması En Büyük Temennimizdir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, maden işçilerinin ailelerine helal lokma yedirme mücadelesine vurgu yaparak, onların güvenliği için iyi dileklerde bulundu.
(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ailelerine helal lokma yedirmenin mücadelesini veren maden işçilerimizin, madenlere her gün selametle girip selametle çıkması en büyük temennimizdir" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Madenciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Işıkhan, paylaşımında, "Ailelerine helal lokma yedirmenin mücadelesini veren maden işçilerimizin, madenlere her gün selametle girip selametle çıkması en büyük temennimizdir. Her bir maden kahramanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: ANKA / Güncel