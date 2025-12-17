Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücrete ilişkin, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.
- Asgari ücret komisyonu yarın ikinci toplantısını gerçekekleştirecek.
- 72 adet ilaç yarından itibaren geri ödeme kapsamına alınacak ve bunların 69'u yerli üretim.
- Kulislerde asgari ücret zammı için yüzde 20 ile yüzde 33 arasında değişen oranlar öne çıkıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, rakam telaffuz etmek için henüz erken olduğunu vurguladı.
TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ KOMİSYONDA ELE ALINACAK
TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücretin belirlenme sürecine dikkat çekerek, "Komisyon yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz. Bu bizim en güçlü yönümüz" ifadelerini kullandı.
"HÜKÜMET OLARAK HAKEM ROLÜNDEYİZ"
Işıkhan, "Yarın bir rakam konuşulur mu?" sorusuna ise; "Rakam için çok erken tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz, sonra da kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde yanıt verdi.
"72 ADET İLACI GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALIYORUZ"
Açıklamasında bir de müjde veren Vedat Işıkhan, "72 adet ilacı geri ödeme kapsamına alıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli; 69'u yerli üretim. Yarından itibaren bu ilaçların kullanımına başlanacak. Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlarla hastalarımızın yükünü bir ölçüde hafifletmiş oluyoruz" dedi.
ASGARİ ÜCRETTE ÖNE ÇIKAN ORANLAR
"Gerçekleşen enflasyon mu, hedef enflasyon mu esas alınacak?" tartışmaları sürerken, kulislerde yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen zam oranları öne çıkıyor. Zam oranına göre net ve brüt ücretlerde oluşabilecek tablo da netleşmeye başladı.
ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI
Yapılan hesaplamalara göre olası artış oranlarında asgari ücrette ortaya çıkacak rakamlar şöyle:
- Yüzde 20 zam: Net 26.525,60 TL, brüt 31.206,60 TL
- Yüzde 25 zam: Net 27.630,84 TL, brüt 32.506,88 TL
- Yüzde 30 zam: Net 28.736,07 TL, brüt 33.807,15 TL
- Yüzde 31 zam: Net 28 bin 956 TL, brüt 34 bin 66 TL
- Yüzde 32 zam: Net 29 bin 177 TL, brüt 34 bin 326 TL
- Yüzde 33 zam: Net 29 bin 398 TL, brüt 34 bin 586 TL