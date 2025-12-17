Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, rakam telaffuz etmek için henüz erken olduğunu vurguladı.

TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ KOMİSYONDA ELE ALINACAK

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücretin belirlenme sürecine dikkat çekerek, "Komisyon yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz. Bu bizim en güçlü yönümüz" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET OLARAK HAKEM ROLÜNDEYİZ"

Işıkhan, "Yarın bir rakam konuşulur mu?" sorusuna ise; "Rakam için çok erken tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz, sonra da kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde yanıt verdi.

"72 ADET İLACI GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALIYORUZ"

Açıklamasında bir de müjde veren Vedat Işıkhan, "72 adet ilacı geri ödeme kapsamına alıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli; 69'u yerli üretim. Yarından itibaren bu ilaçların kullanımına başlanacak. Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlarla hastalarımızın yükünü bir ölçüde hafifletmiş oluyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE ÖNE ÇIKAN ORANLAR

"Gerçekleşen enflasyon mu, hedef enflasyon mu esas alınacak?" tartışmaları sürerken, kulislerde yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen zam oranları öne çıkıyor. Zam oranına göre net ve brüt ücretlerde oluşabilecek tablo da netleşmeye başladı.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Yapılan hesaplamalara göre olası artış oranlarında asgari ücrette ortaya çıkacak rakamlar şöyle: