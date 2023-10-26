Bakan Işıkhan, AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biz bugüne kadar sadece büyük ve güçlü Türkiye davası gütmedik, biz aynı zamanda Türkiye'nin gölgesine sığınmış ne kadar mazlum ve mağdur varsa hepsinin derdini yüreğimizde taşıdık.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biz bugüne kadar sadece büyük ve güçlü Türkiye davası gütmedik, biz aynı zamanda Türkiye'nin gölgesine sığınmış ne kadar mazlum ve mağdur varsa hepsinin derdini yüreğimizde taşıdık." dedi.

Bakan Işıkhan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 20 gündür büyük acılarının olduğunu belirterek, "İşgalci İsrail tarafından Filistin'de her gün kardeşlerimiz vahşice katledilmektedir. İsrail, Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden masum sivillere karşı büyük bir kıyım gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Bu meselenin, savaş hukukunu da çoktan aşmış durumda olduğunu dile getiren Işıkhan, şöyle devam etti:

"İsrail'in yıllarca bölgede estirdiği terör, döktüğü Müslüman kanı bugün artık uluslararası yargılamaları gerektirecek bir düzeye ulaşmıştır. Dünyada sağduyu, insani refleks ve merhamet sahibi, yapılan zulmü gören tüm halklar, tüm insanlar İsrail'in bu canice katliamlarına karşı tepkisini ortaya koyuyor, hamdolsun. Uluslararası kamuoyu gibi uluslararası aktörlerin de bu tepkiyi, barıştan ve itidalden yana bir tavrı ortaya koyması artık zaruriyet arz etmektedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm mesaisini bu davaya adadığına dikkati çeken Işıkhan, "Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, dün olduğu gibi bugün de mazlumların sesi, destekçisi ve hamisi olmaya devam etmektedir." dedi.

"Ne kadar mazlum ve mağdur varsa hepsinin derdini yüreğimizde taşıdık"

AK Parti teşkilatlarının kurulduğundan beri her zaman büyük mevzularla muhatap olduğuna değinen Işıkhan, şunları kaydetti:

"Çünkü bizim davamız, memleketimizden başlar, tüm gönül coğrafyamızı kapsar. Biz bugüne kadar sadece büyük ve güçlü Türkiye davası gütmedik, biz aynı zamanda Türkiye'nin gölgesine sığınmış ne kadar mazlum ve mağdur varsa hepsinin derdini yüreğimizde taşıdık. Bu zor günlerde de bir kez daha idrak ettiğimiz gibi bizim davamız, insanlık tarihi kadar eskidir. Ülkemizi de işte bu kıtaları aşan motivasyonla büyütüp bugünlere getirdik. Bu samimiyetle 21 yılda şehirlerimiz ve ülkemizi adeta yeniden inşa ettik. Devleti, halka hizmet etme vasıtası olarak gören vizyonumuzla Türkiye'yi bugünkü seviyesine ulaştırdık."

Işıkhan, AK Parti'nin sadece siyasi bir parti olmadığına aynı zamanda bir halk hareketi olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin değişimine, dönüşümüne ve gelişimine hem öncülük etmiş hem de bu dönüşüm sürecini bizzat icra etmiş bir harekettir. AK Parti zulüm ideolojilerinin değil, mazlum davaların partisi olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Her bir zorluktan daha da büyüyerek çıktık"

AK Parti teşkilatının bölgesinde ve dünyada kalkınmanın, huzurun ve refahın simgesi olmayı hedefleyen Türkiye'nin "kaptan köşkü" olduğunu söyleyen Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümetlerimiz bugüne kadar 'İşimiz hizmet, gücümüz millet' sloganıyla insan odaklı politikaları başarıyla hayata geçirmiştir. Ülkemizin gerek ekonomik gerek siyasi gerekse toplumsal anlamda en kritik dönemlerinde bile AK Parti kadroları olarak bizler ve sizler hizmet kalitemizi 'Daha yukarıya nasıl taşırız?' diye düşündük. Dünyayı derinden sarsan salgın sürecine, her biri büyük yıkımlar getiren afetlere ve küresel finans krizlerine rağmen yıkılmadık, bilakis her bir zorluktan daha da büyüyerek çıktık."

Bakan Işıkhan, son 21 yılda Türkiye ekonomisini dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri haline getirdiklerini, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da gireceğini dile getirdi.

"Taviz vermeden ilerliyoruz"

Vatandaşların artık, "Hangi sağlık ya da sosyal hizmet kurumuna gitsem bana bakar?" diye düşünmediğini, devletine güvendiğini anlatan Işıkhan, "Deprem zamanında bile 'yaparsa AK Parti yapar' diyor. 2002'de işçisine 184 lira verebilen bir Türkiye varken bugün, bu ücreti işçi, işveren ve kamu taraflarının oy birliği ile asgari ücreti 11 bin 400 liraya çıkarmış bir Türkiye bulunmaktadır. Ankara'ya son 20 yılda 604 milyar 559 milyon lira düzeyinde bir yatırım gerçekleştirdik. Sadece Bakanlığımızın özelinde 34 milyar lira yatırımlarımız mevcuttur." dedi.

Işıkhan, bütün bunları AK Parti'nin siyasi iradesi sayesinde başardıklarını, 21 yıldır yılmadan, pes etmeden, umutsuzluğa kapılmadan gece gündüz çalışan yerli ve milli kadroların, teşkilatlarının sayesinde başardıklarını aktardı.

AK Parti'nin bu farkıyla her zaman gücünü milletten alan bir parti olduğuna işaret eden Işıkhan, "Seçimden seçime değil, her gün milletiyle birlikte el ele diyalog ve iletişim içerisinde olduk. Tüm engellere rağmen Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda taviz vermeden ilerliyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek devletimizin kuruluş ilkesini bugüne kadar yaşattık. Bundan sonra da aynı şiarla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"Büyükşehri de alacağız"

Önlerinde yeni bir mücadele alanı olduğunu dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse 2024 yılı yerel seçimleri için mart ayında yeniden sandıklara gideceğiz. Mamak, AK Parti'nin kalesi ancak bununla yetinmeyeceğiz ve büyükşehri de alacağız inşallah. Gelecek seçimlerde Ankara'nın hak ettiği hizmet kalitesine yeniden kavuşacağına yürekten inanıyorum.

Çalışmalarınıza katkı sağlamak adına, AK Parti hükümetlerimizin farkını ve icraatlarını milletimize anlatıyoruz. İl il, ilçe ilçe ülkemizin her köşesini ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki milletiyle hemhal olamayan, milletin bağrından çıkmayan hiçbir hareket, milli iradeye sahip çıkamaz. Bundan sonra daha büyük bir şevkle, heyecanla çalışmaya devam edeceğiz."