Bakan Gürlek: Güçlü bir hukuk düzeni, emeğin güvencesidir

ADALET Bakanı Akın Gürlek, adaletin tarlada filizlenen tohumda, pazarda kurulan terazide ve sofraya gelen ekmekte tecelli etmesi gerektiğini belirterek "Güçlü bir hukuk düzeni, emeğin güvencesidir; güçlü bir tarım sektörü ise ülkemizin geleceğinin teminatıdır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen 'çiftçilerle iftar' programına katıldı. Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yayınladığı mesajda tarladan sofraya her aşamada emeğin hakkını gözetmenin vicdani bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Toprağa emek veren, alın terini berekete dönüştüren çiftçilerin, ülkenin sessiz kahramanı olduğunu dile getiren Bakan Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toprağa emek veren, alın terini berekete dönüştüren çiftçilerimiz, ülkemizin sessiz kahramanlarıdır. Gün doğmadan başlayan emekleri, tarlalarımızı, sofralarımızı ve yarınlarımızı yeşertmektedir. Çiftçimizin tarlasını ve üreticimizin alın terini korumaksa vicdani ve ahlaki bir görevdir. Tarladan sofraya her aşamada emeğin hakkını gözetmek, haksız kazanca geçit vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Çünkü adalet sadece mahkeme salonlarında değil; tarlada filizlenen tohumda, pazarda kurulan terazide ve sofraya gelen ekmekte de tecelli etmelidir. Güçlü bir hukuk düzeni, emeğin güvencesidir; güçlü bir tarım sektörü ise ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."

