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Milli Savunma Bakanı Güler, Savunma Sanayi Çalışma Yemeği'ne Katıldı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TOBB ve ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Çalışma Yemeği'ne katıldı. Yemekte ABD'li yetkililer ve savunma sanayi yöneticileri de yer aldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TOBB ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Çalışma Yemeği'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Çalışma Yemeği'ne katıldı."

TOBB'da düzenlenen çalışma yemeğine ABD'li yetkililerin yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve savunma sanayi firmalarımızın yöneticileri katıldı."

Kaynak: ANKA
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