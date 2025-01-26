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Bakan Göktaş, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bakan Göktaş, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirerek seçim yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bakan Göktaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, 5 farklı kategorideki fotoğraflardan hazırlanan seçkiyi inceledi.

"Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek değerlendiren Göktaş, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, Bayrak, Özgürlük" karesine oy verdi.

Seçtiği fotoğrafın Baas rejiminin zulmünden özgürlüğüne kavuşan halkın mutluluğunu anlattığını belirten Göktaş, "Bütün acılarına rağmen bu özgürlüğü nasıl coşkuyla kutladıklarını ifade eden çok güzel bir fotoğraf." diye konuştu.

Bakan Göktaş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise tercihini Samir Jordamovic'in "Umut Var" fotoğrafından yana kullandı. Bosna Hersek'te geçtiğimiz aylarda büyük sel felaketi yaşandığını anlatan Göktaş, "Yağıştan sonra gökkuşağının gökyüzüne yansıması, umudun her zaman daim olduğunun çok güzel bir göstergesi." ifadesini kullandı.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece Nöbeti" fotoğrafına oy veren Göktaş, 7 gün 24 saat sınırları canla başla koruyan askerlere, Mehmetçiklere teşekkürlerini iletti.

"Günlük Hayat" kategorisinde ise İsmail Aslandağ'ın "Sevginin Gücü" fotoğrafını seçen Göktaş,"Kalıtsal metabolizma hastalığı nedeniyle görme ve işitme engeli bulunan albino hastası Beyza Kılıç'ın, karatedeki başarısıyla hayata nasıl tutunduğunu gösteren çok güzel, umut dolu bir fotoğraf. Çocukluğundan beri her zaman rehabilitasyon merkezine gitmeye devam ediyor fakat sevginin gücüyle aslında neler başarabildiğini herkese örnek olarak gösteriyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, "Spor" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın İzinde" fotoğrafına oy vererek, "Kerem, anne karnında geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle engelli doğan bir çocuğumuz. Ama aynı zamanda amputenin Arda Güler'i olarak anılıyor. Kendisi her daim Arda Güler'i örnek alan bir çocuğumuz. Umut dolu yaşam öyküsü hakikaten hepimize ilham olacak boyutta. İnşallah milli futbolcumuzla en kısa zamanda tanışma imkanı bulacaktır." dedi.

"Her fotoğraf birbirinden kıymetli"

Bakan Göktaş, fotoğraf oylamasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın Yılın Kareleri çalışmasını çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının son yıllarda prestijini bütün dünyaya yansıttığını belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansının hem sporda hem haberde aynı zamanda diğer alanlarda yayınladığı bütün fotoğraflar hakikaten dünya gündemini oluşturan nitelikte fotoğraflar. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Tercih yaparken çok zorlandığımızı fark ettim. Her fotoğraf birbirinden kıymetli. Gündeme oturan ve gündem oluşturan fotoğraflar. Anadolu Ajansına bu kıymetli çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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