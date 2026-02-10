Bakan Göktaş'tan Adana ve Mersin'de etkili olan sele ilişkin açıklama Açıklaması

Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adana ile Mersin'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 33,5 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ocak'ta başlayan ve devamında Adana ve Mersin'i etkisi altına alan sel felaketinden etkilenen vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Sel ile ilgili gelişmelerin titizlikle takip edildiğini, afetten zarar gören hanelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Göktaş, "Adana ve Mersin'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Adana SYDV'ye 25 milyon lira, Mersin SYDV'ye de 8,5 milyon lira olmak üzere 33,5 milyon lira tutarında kaynak aktardık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
