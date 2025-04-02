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Bakan Göktaş'tan Boykota Karşı Sert Tepki

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yolsuzluk soruşturması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan boykot çağrılarına karşı toplumsal birliği koruma vurgusu yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Toplumsal birliği bozmayı, Türkiye'ye kaybettirmeyi amaçlayanlara karşı dimdik duruyor ve bu zihniyeti reddediyoruz. Bu ülkenin değerlerine, emeğine, büyümesine zarar vermeyi amaçlayanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına tepki gösterdi:

Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Boykot adı altında yapılan çağrı ile hedef aldıkları, alın teriyle üreten işçimiz, toprağını işleyen çiftçimiz, istihdam sağlayan girişimcimiz ve bu ülkenin refahını inşa eden tüm kesimlerdir. Türkiye'nin emeğine, kazanımlarına ve geleceğine doğrudan zarar veren bu hareket, boykot değil milli zarardır. Bizler, emeğiyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, birliğiyle yükselen bir milletiz. Toplumsal birliği bozmayı, Türkiye'ye kaybettirmeyi amaçlayanlara karşı dimdik duruyor ve bu zihniyeti reddediyoruz. Bu ülkenin değerlerine, emeğine, büyümesine zarar vermeyi amaçlayanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar."

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
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