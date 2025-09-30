Bakan Göktaş, Şampiyon Sporcuları Tebrik Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünya şampiyonalarında altın madalya kazanan milli para yüzücü Defne Kurt ile milli para atlet Aysel Önder'i arayarak, tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan milli yüzücü Defne Kurt ile Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre T20 finalinde dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan milli atlet Aysel Önder ile telefonda görüştü.

Görüşmede, milli sporcuların elde ettiği tarihi başarıların Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bayrağımızı gururla dalgalandırdınız. Sizleri tebrik ediyorum. Ülkemiz adına büyük başarılara imza attınız. Her daim sizlerin yanınızda olmaya, elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.

Desteği için Bakan Göktaş'a teşekkür eden Kurt, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme azmiyle çalışacağını ve bayrağı gururla dalgalandırmaya devam edeceğini söyledi.

Önder ise uluslararası arenada ülkeyi başarıyla temsil etmek için azimle çalıştığını belirterek, Bakan Göktaş'a desteği için teşekkür etti.