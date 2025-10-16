Bakan Göktaş, Kadın Liderliği ve Girişimcilik Diyaloğu Paneli'nde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de kadınların iş hayatındaki yerinin yüzde 27'den yüzde 36'ya kadar çıktığını belirterek "Bizim amacımız, 2028 yılına kadar yüzde 40'a kadar ulaşmak." dedi.

Bakan Göktaş, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'ndaki "Kadın Liderliği ve Girişimcilik Diyaloğu" panelinde yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kadınlar arasında yeni köprüler kurmaya devam ettiklerini belirten Göktaş, " Türkiye'de kadınların iş hayatındaki yeri yüzde 27'den yüzde 36'ya kadar çıktı. Bizim amacımız 2028 yılına kadar yüzde 40'a kadar ulaşmak." diye konuştu.

Göktaş, bu durumu desteklemek için bazı politikaların geliştirildiğini belirterek "12 adet kalkınma planı düzenledik. Bunun amacı da iş hayatına katılımını artırmak, istihdam olanakları ve girişim kapasitesini geliştirmek. 8 Mart'ta bir stratejik rapor yayınladık. Bu rapor içerisinde de 5 adet başlık bulunuyor. " ifadelerini kullandı.

Türkiye'de binlerce kadının bugün çok büyük bir dönüşüme kooperatif olarak katkıda bulunduğunu aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Onların becerilerini geliştirmek, inovatif fikirlerini desteklemek ve bu şekilde değer yaratmak, kadınların hem kendi hayatında hem de yerel kalkınmada rol oynamasını desteklemeye devam etmek istiyoruz. Afrika ülkelerine de baktığımız zaman farklı ülkelere de gittik. Ben de Cezayir'de büyükelçi olarak görev yapıyordum. Burada gerçekten girişimci ruhlarına şahit oldum Afrikalı kadınların. Gerçekten muhteşem işler yapıyorlar. Zaten Afrika ile TİKA ile birlikte ya da farklı girişimlerle birlikte bu aramızdaki bağlantı zaten kurulmuş durumda, Hanımefendinin de destekleriyle. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da önderliğinde projeler de geliştiriliyor. Çok büyük bir rol oynuyor bu konuda kendisi."

Göktaş, Afrika ve Türkiye arasındaki dostluk bağlarının da güçlendirilmesi anlamında bu projelerin büyük önem taşıdığını ifade ederek "Aradaki kurulacak köprünün kültürel bir bağlamı da var ama önemli bir parçası da hem Türkiye'deki hem de Afrika'daki girişimci kadınların desteklenmesi. Yeni politikalar geliştirme kapasitesini de ilerletmek istiyoruz." dedi.

"Bakanlık olarak finansal okur yazarlık eğitim programlarıyla kadınlarımıza destek veriyoruz"

Türkiye'de dijitalleşmenin kadın girişimciliğini hızla geliştirdiğini belirten Göktaş, e-ticaret, çevrim içi eğitim, dijital finans ve sosyal medya platformlarının, kadınların iş fikirlerini hayata geçirmesini, ürünlerini pazara sunmasını ve markalaşmasını kolaylaştırdığını dile getirdi.

Göktaş, dijital çağda, kadınların teknoloji ve inovasyon alanında da varlık göstermesinin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak "Bakanlık olarak, dijital araç ve platformları kadın girişimciliğiyle entegre eden çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Kadınların dijital becerilerini geliştiren eğitimler, e-ticaret platformları ve dijital pazarlama destekleriyle kadınların küresel pazarlarda rekabet gücünü artırıyoruz. Bakanlık olarak finansal okur yazarlık eğitim programlarıyla kadınlarımıza destek veriyoruz." diye konuştu.