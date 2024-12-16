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Bakan Göktaş, 4,8 milyar lira desteğin banka hesaplarına yatırıldığını duyurdu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 544 bin vatandaş için bu ay toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldığını açıkladı. Bakan, engelli bireylerin aile yanında desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı alan 544 bin vatandaşa bu ay toplam 4,8 milyar lira yatırıldığını bildirdi.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın aile odaklı bakım hizmeti modellerinden olan evde bakım yardımı uygulamasının, 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.
Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini öncelediklerini aktaran Göktaş, "Evde bakım yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

4,8 MİLYAR TÜRK LİRASI HESAPLARA YATIRILDI

Göktaş, evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Halihazırda 544 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Bakan Göktaş, 4,8 milyar lira desteğin banka hesaplarına yatırıldığını duyurdu
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Suriyeliler ve urfalilar yine bedavadan aldi parayi

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yönetim değişirse yardımlara elvede korkusu yaşayan ne yapar...

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