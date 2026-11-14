Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Göktaş, COP31'de Türk dünyası kadınlarının yeşil dönüşüme yön vermesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göktaş, Antalya'daki COP31'de Türk dünyası kadınlarının yeşil dönüşüme yön vermesini istedi. Göktaş, yeşil mesleklerde çalışanların yüzde 70'inden fazlasının erkek olduğunu, kadınların bu fırsatlardan yeterince yararlanamadığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türk dünyasının kadınlarını yalnızca iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele eden bireyler olarak değil geleceğin teknolojilerini geliştiren, yatırımlara yön veren ve yeni iş alanları oluşturan liderler olarak görmek istiyoruz." dedi.

Göktaş, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Mavi Bölge'deki Azerbaycan Pavilyonu'nda düzenlenen "Kadınlar ve İklim Yatırımları: Türk Dünyasındaki Kadın Liderlerin İklim Eylemine Katkılarının Güçlendirilmesi Etkinliği"nde, iklim değişikliğinin herkesi etkilediğini, ancak sonuçları ve sunduğu fırsatların herkes için aynı olmadığını söyledi.

Bugün kadınların tarımsal üretimden su kaynaklarının yönetimine, aile ekonomisinden yerel kalkınmaya kadar iklim değişikliğiyle mücadelenin merkezinde yer aldığını belirten Göktaş, buna rağmen yeşil ekonominin sunduğu fırsatlardan yeterince yararlanamadıklarını dile getirdi.

Uluslararası Çalışma Örgütünün 134 ülkeyi kapsayan 2026 yılı çalışmasına göre, yeşil mesleklerde çalışanların yüzde 70'inden fazlasının erkek olduğunu aktaran Göktaş, "Uluslararası Finans Kurumunun verileri ise gelişmekte olan ülkelerde kadınlara ait mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaklaşık 1,9 trilyon dolarlık finansman açığıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu veriler bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Kadınların potansiyeli var, fikirleri var, üretme ve dönüştürme gücü var. Bizim görevimiz, bu potansiyelin önündeki engelleri kaldırmak ve fikirleri yatırıma dönüştürmek." diye konuştu.

Kadınların güçlenmediği bir yeşil dönüşümün kapsayıcı ve başarılı olmasının mümkün olmadığını vurgulayan Göktaş, Türkiye olarak kadınların yeşil dönüşümde daha güçlü roller üstlenmesini stratejik bir öncelik olarak gördüklerini, bu anlayışla, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda ilk kez Çevre ve İklim Değişikliğine müstakil bir politika alanı olarak yer verdiklerini dile getirdi.

Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturdukları İklim Değişikliği, Çevre ve Kadın Alt Komitesiyle de kadınların iklim politikalarındaki etkinliğini artırmayı hedeflediklerini aktaran Göktaş, kadınların eğitimine, becerilerine ve girişimlerine yatırım yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi, Kadınlar İçin Enerji Okulu, Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı'na dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

"Kuruluşuna destek verdiğimiz neredeyse 1400 kadın kooperatifinin sürdürülebilir üretim ve kaynak verimliliği alanlarında güçlenmesi için çalışıyoruz. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık vizyonumuz doğrultusunda ise Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projemizle 81 ilimizde 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü bir kadının kazandığı bilgi, kurduğu işletme ve geliştirdiği çözüm, yalnızca kendi hayatını değil, toplumunun geleceğini de değiştirebilir."

"Kadınlara yapılan yatırım, sürdürülebilir bir geleceğe yapılan yatırımdır"

Bakan Göktaş, bugün Türk dünyası olarak önemli bir fırsata sahip olunduğunu, kadın girişimcilerin bir araya getirilip, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tarım ve döngüsel ekonomi alanlarında ortak yatırımlar geliştirilebileceğini söyledi.

Bir Türk devletinde geliştirilen başarılı bir kadın girişiminin, diğer Türk devletlerinde de büyümesinin önünü açmak gerektiğine işaret eden Göktaş, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında, Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen Aile ve Kadın Konseyi Yüksek Onur Kurulu'nun ilk toplantısının faaliyete geçecek Aile ve Kadın Konseyinin ortak çalışmaları için güçlü bir zemin oluşturacağına inandığını vurguladı.

İklim değişikliğiyle mücadelede asıl meselenin, kadınların yeşil dönüşümde yer alıp almayacağının değil bu dönüşüme ne ölçüde yön vereceği olduğunu aktaran Göktaş, "Biz, Türk dünyasının kadınlarını yalnızca iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele eden bireyler olarak değil geleceğin teknolojilerini geliştiren, yatırımlara yön veren ve yeni iş alanları oluşturan liderler olarak görmek istiyoruz. Çünkü kadınlara yapılan yatırım, aynı zamanda daha dirençli toplumlara ve sürdürülebilir bir geleceğe yapılan yatırımdır." diye konuştu.

Etkinliğe, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın kızı Leyla Aliyeva ve kadınların sorunlarını tespit etmeye yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da kuş yakalamak için çatıya çıkan 12 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğuna düşüp hayatını kaybetti

12 yaşındaki Mete, kuş yakalamak için çıktığı çatıdan sağ inemedi
Beşiktaş'ta Poku için karar

Transfer olalı aylar olmuştu! Beşiktaş'ta kalması neredeyse imkansız
BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu121

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek

AK Partili bir isim ilk kez böyle konuştu! Emekli ve asgari ücretli...
Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! O anlar kask kamerasında

Trafikte motokuryeye bıçak çekti: Senin boğazını keseceğim
Gece yarısı korkunç son! 3 kişinin cansız bedenleri böyle bulundu

Gece yarısı korkunç son! 3 kişinin cansız bedenleri böyle bulundu
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı